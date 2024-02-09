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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

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Мангистау не вошел в тройку самых «спортивных» регионов

Самыми «спортивными» регионами стали Астана, Алматы, Карагандинская область и Шымкент. Мангистауская область расположилась на пятом месте рейтинга. Об этом сообщает аналитический портал Ranking.kz.

Фото shutterstock.com
По данным аналитиков, по итогам января-сентября 2023 года компании РК оказали услуг в области спорта на 166,3 млрд тенге — на заметные 30,1% больше, чем годом ранее. Из них в сёлах объём услуг в секторе составил 10,1 млрд тенге.

В том числе услуги в области эксплуатации спортивных сооружений выросли на 16% за год, до 26 млрд тенге, в области деятельности спортивных клубов — на 16,4%, до 27,4 млрд тенге, в области же деятельности фитнес-клубов объём услуг, напротив, уменьшился на 12,7%, до 26 млрд тенге.

Населению оказали услуг на 30,6 млрд тенге, в том числе на 451,3 млн тенге — в сельской местности.

- В региональном разрезе наибольший объём услуг в области спорта пришёлся на Астану: 41,8 млрд тенге — на 28,4% больше в деньгах, чем годом ранее. Одними из самых «спортивных» регионов можно также назвать Алматы (41,6 млрд тенге), Карагандинскую область (11,1 млрд тенге) и Шымкент (9,8 млрд тенге). Мангистауская область расположилась на пятом месте рейтинга (7,3 млрд тенге), - сообщают аналитики.


Меньше всего услуг в области спорта оказали в Улытауской, Абайской и Костанайской областях.

Мангистау не вошел в тройку самых «спортивных» регионов


За январь-декабрь прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере спорта в РК составили 7,4 млрд тенге — на 1,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее.

Больше всего средств было вложено в эксплуатацию спортивных сооружений: 4,6 млрд тенге, годовой рост — на 9,2%. В сфере деятельности фитнес-клубов капвложения составили 1,6 млрд тенге (минус 39%), в деятельности спортивных клубов — 669,6 млн тенге (в 2,1 раза больше, чем годом ранее).

В региональном разрезе в секторе лидировала Астана: 3,1 млрд тенге, плюс 17,8% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская (2,2 млрд тенге, против 576,8 млн тенге годом ранее) и Костанайская (546,3 млн тенге, плюс 13,6%) области.

Мангистау не вошел в тройку самых «спортивных» регионов



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