Мангистау не вошел в тройку самых «спортивных» регионов

- В региональном разрезе наибольший объём услуг в области спорта пришёлся на Астану: 41,8 млрд тенге — на 28,4% больше в деньгах, чем годом ранее. Одними из самых «спортивных» регионов можно также назвать Алматы (41,6 млрд тенге), Карагандинскую область (11,1 млрд тенге) и Шымкент (9,8 млрд тенге). Мангистауская область расположилась на пятом месте рейтинга (7,3 млрд тенге), - сообщают аналитики.

По данным аналитиков , по итогам января-сентября 2023 года компании РК оказали услуг в области спорта на 166,3 млрд тенге — на заметные 30,1% больше, чем годом ранее. Из них в сёлах объём услуг в секторе составил 10,1 млрд тенге.В том числе услуги в области эксплуатации спортивных сооружений выросли на 16% за год, до 26 млрд тенге, в области деятельности спортивных клубов — на 16,4%, до 27,4 млрд тенге, в области же деятельности фитнес-клубов объём услуг, напротив, уменьшился на 12,7%, до 26 млрд тенге.Населению оказали услуг на 30,6 млрд тенге, в том числе на 451,3 млн тенге — в сельской местности.Меньше всего услуг в области спорта оказали в Улытауской, Абайской и Костанайской областях.За январь-декабрь прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере спорта в РК составили 7,4 млрд тенге — на 1,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее.Больше всего средств было вложено в эксплуатацию спортивных сооружений: 4,6 млрд тенге, годовой рост — на 9,2%. В сфере деятельности фитнес-клубов капвложения составили 1,6 млрд тенге (минус 39%), в деятельности спортивных клубов — 669,6 млн тенге (в 2,1 раза больше, чем годом ранее).В региональном разрезе в секторе лидировала Астана: 3,1 млрд тенге, плюс 17,8% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская (2,2 млрд тенге, против 576,8 млн тенге годом ранее) и Костанайская (546,3 млн тенге, плюс 13,6%) области.