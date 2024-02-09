В Актау наградили многодетных матерей

- Наши дети — это наше будущее. Забота о детях и их образовании является ключом к будущему нашего общества. Поэтому мы активно работаем над созданием условий для получения ими качественного образования. В соответствии с поручением Главы государства в городе в рамках проекта «Комфортная школа» будет построено 8 школ. Кроме того, две дополнительные школы будут возведены при поддержке «Фонда поддержки инфраструктуры образования». Матери играют ключевую роль в воспитании и развитии детей, поэтому мы всегда ценим их труд и преданность. Желаю всем матерям здоровья и благополучия в вашей семейной жизни, - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев.

- Поздравляю всех мам, кто получил награды. Пусть наши дети растут здоровыми и развиваются! Я выражаю благодарность акимату города Актау, который не забывает о нас, проявляет почтение и уважение! - сказала Сайра Абдимуратова.

Аким города Актау наградил многодетных матерей. 11 многодетных матерей получили «Алтын алқа», а 33 - «Күміс алқа».На мероприятии аким города поздравил всех мам и рассказал о проделанной работе для будущего поколения.Многодетные матери также выразили свою благодарность. Одна из них - 42-летняя Сайра Абдимуратова. Сегодня она воспитывает 6 детей.