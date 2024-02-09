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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:01

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Цены на куриные яйца вновь возмутили жителей Актау

Местный житель пожаловался на цены, которые устанавливают предприниматели Актау на куриные яйца. В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассказали, что цена, регулируемая государством, касается только одного сорта куриных яиц.

Фото пользователя Сети
Житель Актау возмутился повышением цен на куриные яйца. По его словам, на рынке в 24 микрорайоне одно яйцо стоит 76 тенге. Он отметил, что такая стоимость яйца «Деревенское», и цена это оптовая.

В управлении предпринимательства и торговли объяснили, что государство регулирует и устанавливает предельную цену только на один сорт куриных яиц – С1 (I категория).

- Доля производства яйца категории С1 у сельхозтоваропроизводителей составляет 60 процентов от общего объема производства, а яйцо категории С2 - до 30 процентов. Реализация яиц категории С2 носит сезонный характер, имеет слабую представленность на полках торговых объектов. Учитывая, что речь идет о социально значимом продовольственном товаре, то обеспеченность отечественным производством должна составлять 100 процентов. На сегодняшний день это категория С1, - пояснили в управлении.


Там же отметили, что мониторинг цен на 2-9 февраля показал следующие цены на яйца категории С-1 (за десяток) в торговых сетях:

«Алтын фуд» – 660 тенге («Казгер кус»)
«Анвар» – 644 тенге («Есильская»)
«Дина» – 667 тенге («Адель кус»)
«Лидер» – 590 тенге (ПТФ «Ижевский»).

Индекс цен на СЗПТ за неделю (со 2 по 9 февраля) составил 100,1 процента, в котором средняя цена на яйца категории С-1 сложилась на уровне 631 тенге. Стоит отметить, что месяц назад цена на куриные яйца была той же самой.



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