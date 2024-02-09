Цены на куриные яйца вновь возмутили жителей Актау

- Доля производства яйца категории С1 у сельхозтоваропроизводителей составляет 60 процентов от общего объема производства, а яйцо категории С2 - до 30 процентов. Реализация яиц категории С2 носит сезонный характер, имеет слабую представленность на полках торговых объектов. Учитывая, что речь идет о социально значимом продовольственном товаре, то обеспеченность отечественным производством должна составлять 100 процентов. На сегодняшний день это категория С1, - пояснили в управлении.

Житель Актау возмутился повышением цен на куриные яйца. По его словам, на рынке в 24 микрорайоне одно яйцо стоит 76 тенге. Он отметил, что такая стоимость яйца «Деревенское», и цена это оптовая.В управлении предпринимательства и торговли объяснили, что государство регулирует и устанавливает предельную цену только на один сорт куриных яиц – С1 (I категория).Там же отметили, что мониторинг цен на 2-9 февраля показал следующие цены на яйца категории С-1 (за десяток) в торговых сетях:«Алтын фуд» – 660 тенге («Казгер кус»)«Анвар» – 644 тенге («Есильская»)«Дина» – 667 тенге («Адель кус»)«Лидер» – 590 тенге (ПТФ «Ижевский»).Индекс цен на СЗПТ за неделю (со 2 по 9 февраля) составил 100,1 процента, в котором средняя цена на яйца категории С-1 сложилась на уровне 631 тенге. Стоит отметить, что месяц назад цена на куриные яйца была той же самой.