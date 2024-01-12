Стоимость десятка яиц в Актау варьируется от 550 до 667 тенге

Фото пресс-службы ведомства
В Мангистауской области пользуются большим спросом среди населения пять основных крупных сетей: «Дина», «Анвар», «Дана», «Алтын фуд» и «Лидер», где реализуются социально значимые продукты, в частности, куриные яйца.
По данным департамента, цены на яйца С-1 (десяток) на 9–12 января 2024 года в магазинах города варьируются от 66 до 550 тенге.
- «Алтын фуд» – 638 тенге (Казгер кус);
- «Анвар» – 550 тенге (Коко);
- «Дана» – 609 тенге (Адель кус);
- «Дина» – 667 тенге (Рамазан кус);
- «Лидер» – 630 тенге (Ряба).
Основными поставщиками яиц являются ИП «Шагирова», ИП «Туралиева», ТОО «Поток Торг-2010», «Анвар», «Дина».
По данным департамента торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, индекс цен на социально значимые продукты за неделю с 3 по 9 января составил 99,9%, в котором средняя цена на яйца С-1 сложилась на уровне 631 тенге.
В ведомстве также отметили, что яйца высшей категории «Деревенские» (производство РФ) не подпадает в список социально значимых продуктов.
Напомним, жители Актау пожаловались на сильный рост цен на куриные яйца.
В СПК «Каспий» сообщили, что 144 тысячи яиц по 55 тенге за штуку уже в супермаркетах Актау.
По данным департамента, цены на яйца С-1 (десяток) на 9–12 января 2024 года в магазинах города варьируются от 66 до 550 тенге.
- «Алтын фуд» – 638 тенге (Казгер кус);
- «Анвар» – 550 тенге (Коко);
- «Дана» – 609 тенге (Адель кус);
- «Дина» – 667 тенге (Рамазан кус);
- «Лидер» – 630 тенге (Ряба).
- На еженедельной основе департаментом ведутся разъяснительные работы с данными сетями на предмет соблюдения требований Закона РК «О регулировании торговой деятельности», в том числе соблюдении торговой надбавки не более пятнадцати процентов. Также регулярно проводится мониторинг цен на социально значимые продукты в торговых сетях и магазинах у дома, - отметили в ведомстве.
Основными поставщиками яиц являются ИП «Шагирова», ИП «Туралиева», ТОО «Поток Торг-2010», «Анвар», «Дина».
- Дополнительно департаментом ведется анализ электронных счетов-фактур основных поставщиков социально значимых продуктов, в том числе яиц категории С1. В ходе контрольной деятельности департамента за 2023 год возбуждено 48 административных производств, привлечены к административной ответственности 48 предпринимателей, - отметили в ведомстве.
По данным департамента торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, индекс цен на социально значимые продукты за неделю с 3 по 9 января составил 99,9%, в котором средняя цена на яйца С-1 сложилась на уровне 631 тенге.
В ведомстве также отметили, что яйца высшей категории «Деревенские» (производство РФ) не подпадает в список социально значимых продуктов.
Напомним, жители Актау пожаловались на сильный рост цен на куриные яйца.
В СПК «Каспий» сообщили, что 144 тысячи яиц по 55 тенге за штуку уже в супермаркетах Актау.
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