Стоимость десятка яиц в Актау варьируется от 550 до 667 тенге

- На еженедельной основе департаментом ведутся разъяснительные работы с данными сетями на предмет соблюдения требований Закона РК «О регулировании торговой деятельности», в том числе соблюдении торговой надбавки не более пятнадцати процентов. Также регулярно проводится мониторинг цен на социально значимые продукты в торговых сетях и магазинах у дома, - отметили в ведомстве.

- Дополнительно департаментом ведется анализ электронных счетов-фактур основных поставщиков социально значимых продуктов, в том числе яиц категории С1. В ходе контрольной деятельности департамента за 2023 год возбуждено 48 административных производств, привлечены к административной ответственности 48 предпринимателей, - отметили в ведомстве.