Актауские чиновники прокомментировали видео уборки воды совками

- Бедные коммунальщики, ну неужели власти не могут задействовать спецтехнику? - спрашивает местный житель.

Горожан возмутил тот факт, что дождевую воду с проезжей части собирают совками.Чиновники объяснили, что из-за небольшого объема воды, накопленной на данной территории, откачка специальным устройством (мотопомпой) невозможна. Рабочие должны были вынуждено очищать таким способом.