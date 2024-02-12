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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

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В Мангистау пересчитали поголовье лошадей

На 1 января 2024 года поголовье лошадей в Мангистау составило 122,4 тысячи голов, сообщает портал Energyprom.kz.

Фото eldala.kz
По данным аналитиков, на 1 января текущего года поголовье лошадей в Казахстане составляло 4 млн голов — на 5,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего лошадей насчитывалось в Туркестанской области: 425,4 тыс. голов, плюс 10,4% за год. В пятёрку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (352,2 тыс. голов, плюс 11,1%), Абайская (321,7 тыс. голов, минус 1,3%), Актюбинская (321,2 тыс. голов, плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (307,6 тыс. голов, плюс 9,7%) области. В Мангистауской области поголовье лошадей составляло 122,4 тысячи голов.

Приплод жеребят вырос на 5,4%, до 1,1 млн. В то же время падёж лошадей сократился на 11,4%, до 4,4 тыс. голов.

В Мангистау пересчитали поголовье лошадей


По итогам января–декабря прошлого года в РК было забито в хозяйствах или реализовано на убой 323,9 тыс. тонн лошадей в живом и 167,6 тыс. тонн в убойном весе. Рост показателей в живом весе составил 6,7%, в убойном — 6,6%.

Лидером ожидаемо стала Туркестанская область: 40,3 тыс. тонн в живом и 20,8 тыс. тонн в убойном весе. Далее идут Абайская (37,9 тыс. тонн в живом и 19,9 тыс. тонн в убойном весе) и Павлодарская (27,9 тыс. тонн в живом и 14,5 тыс. тонн в убойном весе) области. В Мангистауской области - 2,6 тыс. тонн в живом и 1,4 тыс. тонн в убойном весе.

В Мангистау пересчитали поголовье лошадей


В розничных точках продаж в среднем по РК в декабре прошлого года килограмм конины стоил 3 тыс. тг — на 4,3% больше, чем годом ранее, и на 36% больше, чем в декабре 2020-го.

Среди крупных городов страны дороже всего конина обходилась жителям Алматы (3,7 тыс. тг за кг), Астаны (3,6 тыс. тг) и Петропавловска (3,5 тыс. тг). Дешевле всего килограмм конины стоил в Кызылорде (2,5 тыс. тг), Уральске (2,5 тыс. тг) и Туркестане (2,6 тыс. тг).

Потребление конины в третьем квартале 2023 года составляло 1,5 кг на душу населения — на 24,1% больше, чем годом ранее. При этом в городах в среднем потребляли 1,6 кг (плюс 24,8%), в сёлах — 1,3 кг конины на душу населения в квартал (плюс 22,3%).

В Мангистау пересчитали поголовье лошадей



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