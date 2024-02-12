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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 1276

Уплотнение Актау продолжается! Жители возмущены строительством магазина возле детской площадки

В редакцию Lada.kz обратились жители 21 и 22 домов в 14 микрорайоне. Горожане рассказали, что прямо возле детской площадки собираются строить магазин. А также люди заявили, что строительство магазина началось без их согласия. Ситуацию прокомментировали в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Фото жителей Актау
Горожане рассказали, что прямо возле детской площадки между домами № 21 и 22 в 14 микрорайоне началось строительство магазина.

- Строительство началось без нашего согласия. Это место лучше было бы использовать для создания большой и качественной детской площадки. В нашем районе много детей, а им приходится играть на маленькой площадке, - пожаловалась жительница 21 дома.

В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок предоставлен ТОО «Карат» для размещения торгового мобильного павильона для реализации мучных изделий.

- Заказчиком, согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», оформлены разрешительные документы, получено архитектурно-планировочное задание и согласован эскизный проект, - сообщили в администрации.


В отделе предпринимательства сообщили, что ТОО «Карат» является местным товаропроизводителем и оптовым поставщиком мучных изделий по заниженной цене для хлебобулочных магазинов, расположенных на территории города.

- В рамках программы развития Мангистауской области ТОО «Карат» был предоставлен земельный участок для установки мобильного павильона, с целью увеличения конкуренции, что приведет к снижению цен на хлебобулочные продукты,- заявили в отделе предпринимательства города.



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Комментарии ( 4 )

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Sara19k (Посетители) Сегодня, 13:17
а ведь кто-то старательно искал место,присматривался,считал кому и сколько. Ничего личного и лишенего-только бизнес. Сначало в аренду-а потом в собственность!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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Марат) (Посетители) Сегодня, 12:45
Yevgeniy 24,
уйдут но строение то останется. Потом просто сдадут аренду и будет новая Шаурма
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sakura.68
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 11:47
прямо возле детской площадки собираются строить магазин.

И это на фоне того,что совсем рядом, в 15-ти шагах справа,стоит пустое здание бывшего магазина (продуктовый и строительный), которое потихоньку разрушается вандалами... stena stena stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кинст
  • sakura.68
  • Sara19k
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 11:32
Жителей домов вообще не спрашивают и жалобы не хотят принимать. Единственное что остаётся делать не покупать у них ни чего. Не будет прибыль сами уйдут.
 
 

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