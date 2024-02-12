Уплотнение Актау продолжается! Жители возмущены строительством магазина возле детской площадки

- Строительство началось без нашего согласия. Это место лучше было бы использовать для создания большой и качественной детской площадки. В нашем районе много детей, а им приходится играть на маленькой площадке, - пожаловалась жительница 21 дома.



- Заказчиком, согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», оформлены разрешительные документы, получено архитектурно-планировочное задание и согласован эскизный проект, - сообщили в администрации.



- В рамках программы развития Мангистауской области ТОО «Карат» был предоставлен земельный участок для установки мобильного павильона, с целью увеличения конкуренции, что приведет к снижению цен на хлебобулочные продукты,- заявили в отделе предпринимательства города.

Горожане рассказали, что прямо возле детской площадки между домами № 21 и 22 в 14 микрорайоне началось строительство магазина.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок предоставлен ТОО «Карат» для размещения торгового мобильного павильона для реализации мучных изделий.В отделе предпринимательства сообщили, что ТОО «Карат» является местным товаропроизводителем и оптовым поставщиком мучных изделий по заниженной цене для хлебобулочных магазинов, расположенных на территории города.