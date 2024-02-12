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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 17

Опасно! Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале дома

Жителей 50А дома в 13 микрорайоне напугало большое скопление ядовитых каракуртов в подвале.

Фото жителя Актау
Житель рассказал, что вчера, 11 февраля, спустившись в подвал дома, он обнаружил большое скопление ядовитых каракуртов.

Опасно! Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале дома


Опасно! Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале дома


Опасно! Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале дома


Опасно! Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале дома


- Известно, что каракурт является одним из самых ядовитых пауков в мире, и его присутствие в жилой зоне может представлять угрозу для здоровья и безопасности населения. На данный момент нам неизвестно, как каракурт попал в подвал и сколько их может быть еще в окрестностях. Этот факт вызывает серьезные опасения среди местных жителей и требует немедленного вмешательства специалистов. Мы просим предоставить нам экологическую помощь и разработать план действий по их эффективному устранению, - пожаловался житель дома.


Люди опасаются, что с потеплением пауки поползут в квартиры горожан.



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