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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 1032

В Актау успешно прооперировали пациента с пятисантиметровым тромбом

Кардиохирурги Мангистауской областной многопрофильной больницы спасли жителя Жанаозена от тромба в легочной артерии, сообщает пресс-служба МОМБ.

Фото пресс-службы медучреждения
Мужчина 1973 года рождения обратился в больницу с жалобами на сильную одышку, непрекращающийся кашель на протяжении нескольких месяцев и слабость.

- Пациент поступил в стационар, где были проведены все необходимые исследования, а именно компьютерная томография грудного сегмента с контрастированием. Выявили массивную тромбоэмболию легочных артерий. Тромбы полностью закрывали легочную правую артерию и частично левую, в связи с чем страдала оксигенация, проще говоря кровь не поступала в легочные артерии. Было решено выполнить операцию в экстренном порядке,- рассказывает кардиохирург МОМБ Абунасыр Жетписович Суханов.


В Актау успешно прооперировали пациента с пятисантиметровым тромбом


Организм пациента охладили методом гипотермии с 36 градусов до 20-ти и на несколько минут полностью остановили кровообращение. Это было необходимо для того, чтобы визуализировать все ветви легочной артерии. Далее ликвидируется участок тромба в области легочной артерии. После восстановления целостности структур легочных артерий врачи провели поэтапное согревание организма пациента.

- Эта операция проводится в Мангистауской области впервые. В мировой клинической практике даже при экстренной хирургии попытки спасения пациента с массивной тромбоэмболией безрезультатны, очень высокая летальность. В нашем случае операция прошла успешно, была оказана своевременная помощь. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке, - сказал Абунасыр Жетписович.


В Актау успешно прооперировали пациента с пятисантиметровым тромбом


Житель Жанаозена Аскар Бекмагамбетов рассказал о самочувствии после сложной операции.

- Мне стало намного лучше, исчезла одышка и кашель, могу спокойно ходить самостоятельно. Я очень благодарен врачам, все прошло замечательно, - сказал Аскар Бекмагамбетов.


В медучреждении отметили, что плановые операции проводятся по обязательному социальному медицинскому страхованию, а экстренные хирургические операции – по гарантированному объему медицинской помощи.



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