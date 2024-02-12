В Актау успешно прооперировали пациента с пятисантиметровым тромбом

- Пациент поступил в стационар, где были проведены все необходимые исследования, а именно компьютерная томография грудного сегмента с контрастированием. Выявили массивную тромбоэмболию легочных артерий. Тромбы полностью закрывали легочную правую артерию и частично левую, в связи с чем страдала оксигенация, проще говоря кровь не поступала в легочные артерии. Было решено выполнить операцию в экстренном порядке,- рассказывает кардиохирург МОМБ Абунасыр Жетписович Суханов.

- Эта операция проводится в Мангистауской области впервые. В мировой клинической практике даже при экстренной хирургии попытки спасения пациента с массивной тромбоэмболией безрезультатны, очень высокая летальность. В нашем случае операция прошла успешно, была оказана своевременная помощь. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке, - сказал Абунасыр Жетписович.



- Мне стало намного лучше, исчезла одышка и кашель, могу спокойно ходить самостоятельно. Я очень благодарен врачам, все прошло замечательно, - сказал Аскар Бекмагамбетов.

Мужчина 1973 года рождения обратился в больницу с жалобами на сильную одышку, непрекращающийся кашель на протяжении нескольких месяцев и слабость.Организм пациента охладили методом гипотермии с 36 градусов до 20-ти и на несколько минут полностью остановили кровообращение. Это было необходимо для того, чтобы визуализировать все ветви легочной артерии. Далее ликвидируется участок тромба в области легочной артерии. После восстановления целостности структур легочных артерий врачи провели поэтапное согревание организма пациента.Житель Жанаозена Аскар Бекмагамбетов рассказал о самочувствии после сложной операции.В медучреждении отметили, что плановые операции проводятся по обязательному социальному медицинскому страхованию, а экстренные хирургические операции – по гарантированному объему медицинской помощи.