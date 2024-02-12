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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 832

Назначен новый аким Жанаозена

Акимом Жанаозена стал Жансейт Кайнарбаев, ранее работавший заместителем акима Жанаозена, сообщает пресс-служба акимата региона.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 12 февраля, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата новую кандидатуру на пост акима Жанаозена вместо покинувшего свою должность по собственному желанию Айбека Косуакова.

Жансейт Кайнарбаев имеет два высших образования, окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им Ш. Есенова по специальностям «Горный инженер» и «Экономика».

Трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году, проработал до 2012 года, занимал должности мастера, заместителя главного механика, директора в различных ТОО.

С 2012 по 2014 год работал начальником отдела в ГКП «Тазалык», Жанаозен.

С 2014 по 2015 год являлся директором ГКП «Коммуналдык кызмет».

С 2015 по 2016 год - руководитель Тупкараганского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С 2016 по 2022 год - заместитель акима Тупкараганского района Мангистауской области.

С 2022 по настоящее время заместитель акима Жанаозена.

Депутаты поддержали предложенную кандидатуру, отметив, что знают Жансейта Кайнарбаева как опытного управленца.



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Комментарии ( 1 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 19:58
Лицо вызывает доверие) Сериал
 
 

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