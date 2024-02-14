«Герои в форме»: полицейские Актау пришли на помощь ребенку во время судорог

- У моего сына в машине начались судороги, он стал заглатывать язык. Я сразу выскочил из машины и пытался оказать помощь ребенку, в этот момент мимо проезжала патрульная полицейская машина. Инспекторы службы батальона патрульной полиции Актау лейтенанты полиции Наурыз Енсегенов и Нурдаулет Аяпбергенов сразу бросились на помощь моему ребенку. В этот момент моему сыну пытались помочь и мимо проезжающие водители. Я бы хотел выразить огромную благодарность всем. Отдельное спасибо сотрудникам полиции за их работу и профессионализм. Они остановили мимо проезжающую карету Скорой помощи и экстренно повезли моего сына в больницу. Очень благодарен этим людям за то, что в трудную минуту они не прошли мимо, остановились и помогли. Они наши герои, спасибо вам большое, - сказал мужчина.

Нурсултан Сарыбаев рассказал, что вчера ночью, 13 февраля, примерно в 23:45, он с трехлетним сыном возвращался домой на машине из инфекционной больницы, где его ребенку диагностировали корь. Проезжая мимо светофора на дороге около 36 дома в 6 микрорайоне, у мальчика начались судороги.Нурсултан Сарыбаев сообщил, что в настоящее время его сын чувствует себя хорошо. Мальчика вместе с матерью госпитализировали в больницу.