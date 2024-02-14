«КазМунайГаз»: Ущерб от забастовки водителей «West Oil Software» в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге

- По первому и второму требованиям позиция КМГ была определена на заседании с представителями работников «West Oil Software» 15 марта прошлого года. В результате подписан трехсторонний протокол, - говорится в сообщении «КазМунайГаз».



- Для достижения этой цели применяется инвестиционный тариф, а также осуществляется приобретение техники на заводах СеМАЗ и КАМАЗ-Инжиниринг с льготным механизмом лизинга. В 2023 году было приобретено 17 единиц техники, в 2024 году будет обновлено не менее 70 единиц техники, - говорится в сообщении компании.

- Необходимо отметить, что данная информация всегда доводилась до представителей работников «West Oil Software». Тем не менее, 11 декабря 2023 года рабочие «West Oil Software» начали незаконную забастовку. Местные органы власти и КМГ предприняли попытки пригласить бастующих рабочих на переговоры. Однако, по нашей информации, такие инициативы блокируются некоторыми активистами. Кроме того, они обнадеживают работников, желающих прекратить забастовку, что все требования будут решены в ближайшее время. Однако на сегодняшний день, осознав, что требования являются незаконными, 88 рабочих отказались от забастовки и приступили к работе, - сообщили в Нацкомпании.



- Продолжительная забастовка наносит ущерб ММГ в размере 23 миллионов тенге в день, с начала забастовки она оценивается свыше 1 миллиарда тенге. В связи с этим работодатель рассматривает вопрос о прекращении трудовых отношений с участниками забастовки в одностороннем порядке в соответствии с законодательством и по решению суда. Кроме того, КМГ не будет открывать дополнительный штат в дочерних организациях и создавать новую дочернюю организацию. Поэтому мы призываем участников забастовки к решению вопросов путем диалога, для этого призываем к прекращению незаконной забастовки и возвращению на работу, - добавили в АО «КазМунайГаз».