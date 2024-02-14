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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 354

«КазМунайГаз»: Ущерб от забастовки водителей «West Oil Software» в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге

Длительная незаконная забастовка сотрудников компании «West Oil Software» наносит урон экономике Казахстана. По данным АО «КазМунайГаз», по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составил почти миллиард тенге.

Фото arbatmedia.kz
Как известно, сотрудники компании «West Oil Software» выдвигали ряд требований:
1) включение в состав КМГ;
2) выравнивание с системой оплаты труда КМГ;
3) обновление материально-технической базы.

- По первому и второму требованиям позиция КМГ была определена на заседании с представителями работников «West Oil Software» 15 марта прошлого года. В результате подписан трехсторонний протокол, - говорится в сообщении «КазМунайГаз».

По вопросу обновления техники 14 ноября 2023 года на заседании трудового арбитража КМГ был подписан протокол о выполнении требования по обновлению парка техники, где в период с 2024 по 2026 годы будет обновлено 202 единицы, сообщает компания.

- Для достижения этой цели применяется инвестиционный тариф, а также осуществляется приобретение техники на заводах СеМАЗ и КАМАЗ-Инжиниринг с льготным механизмом лизинга. В 2023 году было приобретено 17 единиц техники, в 2024 году будет обновлено не менее 70 единиц техники, - говорится в сообщении компании.


Первая партия новой техники поступит в конце февраля 2024 года. Кроме того, как говорят в компании, в 2023 году была начата разработка проектно-сметной документации новой базы. Строительные работы планируется начать во втором полугодии 2024 года.

- Необходимо отметить, что данная информация всегда доводилась до представителей работников «West Oil Software». Тем не менее, 11 декабря 2023 года рабочие «West Oil Software» начали незаконную забастовку. Местные органы власти и КМГ предприняли попытки пригласить бастующих рабочих на переговоры. Однако, по нашей информации, такие инициативы блокируются некоторыми активистами. Кроме того, они обнадеживают работников, желающих прекратить забастовку, что все требования будут решены в ближайшее время. Однако на сегодняшний день, осознав, что требования являются незаконными, 88 рабочих отказались от забастовки и приступили к работе, - сообщили в Нацкомпании.

Со стороны работодателя, как говорят в КМГ, исполняются обязательства по оплате труда и социальным выплатам. В частности, в 2023 году средняя заработная плата работников «West Oil Software» составила 735 тыс. тенге к начислению, минимальная - 380 тыс. тенге, максимальная - 890 тыс. тенге. Дополнительно работникам производится оплата за работу в выходные и праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом.

Кроме того, выплачивается 13-я заработная плата, 125 МРП на очередной отпуск и 50 МРП на пять государственных/национальных праздников. Также предусмотрены следующие социальные выплаты: возмещение средств на детские сады и лагеря, при заключении брака, рождении детей, достижении юбилейного возраста и в других случаях оказывается материальная помощь.

В целом социальный пакет «West Oil Software» находится на уровне дочерних компаний КМГ, говорят в Нацкомпании.

- Продолжительная забастовка наносит ущерб ММГ в размере 23 миллионов тенге в день, с начала забастовки она оценивается свыше 1 миллиарда тенге. В связи с этим работодатель рассматривает вопрос о прекращении трудовых отношений с участниками забастовки в одностороннем порядке в соответствии с законодательством и по решению суда. Кроме того, КМГ не будет открывать дополнительный штат в дочерних организациях и создавать новую дочернюю организацию. Поэтому мы призываем участников забастовки к решению вопросов путем диалога, для этого призываем к прекращению незаконной забастовки и возвращению на работу, - добавили в АО «КазМунайГаз».




Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной. Редакиция lada.kz встретилась с бастующими и выслушала их доводы насчет происходящего. С 12 января компания обещала начать увольнять бастующих рабочих.



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