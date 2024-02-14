«КазМунайГаз»: Ущерб от забастовки водителей «West Oil Software» в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге

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Как известно, сотрудники компании «West Oil Software» выдвигали ряд требований:
1) включение в состав КМГ;
2) выравнивание с системой оплаты труда КМГ;
3) обновление материально-технической базы.
По вопросу обновления техники 14 ноября 2023 года на заседании трудового арбитража КМГ был подписан протокол о выполнении требования по обновлению парка техники, где в период с 2024 по 2026 годы будет обновлено 202 единицы, сообщает компания.
Первая партия новой техники поступит в конце февраля 2024 года. Кроме того, как говорят в компании, в 2023 году была начата разработка проектно-сметной документации новой базы. Строительные работы планируется начать во втором полугодии 2024 года.
Со стороны работодателя, как говорят в КМГ, исполняются обязательства по оплате труда и социальным выплатам. В частности, в 2023 году средняя заработная плата работников «West Oil Software» составила 735 тыс. тенге к начислению, минимальная - 380 тыс. тенге, максимальная - 890 тыс. тенге. Дополнительно работникам производится оплата за работу в выходные и праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом.
Кроме того, выплачивается 13-я заработная плата, 125 МРП на очередной отпуск и 50 МРП на пять государственных/национальных праздников. Также предусмотрены следующие социальные выплаты: возмещение средств на детские сады и лагеря, при заключении брака, рождении детей, достижении юбилейного возраста и в других случаях оказывается материальная помощь.
В целом социальный пакет «West Oil Software» находится на уровне дочерних компаний КМГ, говорят в Нацкомпании.
Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной. Редакиция lada.kz встретилась с бастующими и выслушала их доводы насчет происходящего. С 12 января компания обещала начать увольнять бастующих рабочих.
1) включение в состав КМГ;
2) выравнивание с системой оплаты труда КМГ;
3) обновление материально-технической базы.
- По первому и второму требованиям позиция КМГ была определена на заседании с представителями работников «West Oil Software» 15 марта прошлого года. В результате подписан трехсторонний протокол, - говорится в сообщении «КазМунайГаз».
По вопросу обновления техники 14 ноября 2023 года на заседании трудового арбитража КМГ был подписан протокол о выполнении требования по обновлению парка техники, где в период с 2024 по 2026 годы будет обновлено 202 единицы, сообщает компания.
- Для достижения этой цели применяется инвестиционный тариф, а также осуществляется приобретение техники на заводах СеМАЗ и КАМАЗ-Инжиниринг с льготным механизмом лизинга. В 2023 году было приобретено 17 единиц техники, в 2024 году будет обновлено не менее 70 единиц техники, - говорится в сообщении компании.
Первая партия новой техники поступит в конце февраля 2024 года. Кроме того, как говорят в компании, в 2023 году была начата разработка проектно-сметной документации новой базы. Строительные работы планируется начать во втором полугодии 2024 года.
- Необходимо отметить, что данная информация всегда доводилась до представителей работников «West Oil Software». Тем не менее, 11 декабря 2023 года рабочие «West Oil Software» начали незаконную забастовку. Местные органы власти и КМГ предприняли попытки пригласить бастующих рабочих на переговоры. Однако, по нашей информации, такие инициативы блокируются некоторыми активистами. Кроме того, они обнадеживают работников, желающих прекратить забастовку, что все требования будут решены в ближайшее время. Однако на сегодняшний день, осознав, что требования являются незаконными, 88 рабочих отказались от забастовки и приступили к работе, - сообщили в Нацкомпании.
Со стороны работодателя, как говорят в КМГ, исполняются обязательства по оплате труда и социальным выплатам. В частности, в 2023 году средняя заработная плата работников «West Oil Software» составила 735 тыс. тенге к начислению, минимальная - 380 тыс. тенге, максимальная - 890 тыс. тенге. Дополнительно работникам производится оплата за работу в выходные и праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом.
Кроме того, выплачивается 13-я заработная плата, 125 МРП на очередной отпуск и 50 МРП на пять государственных/национальных праздников. Также предусмотрены следующие социальные выплаты: возмещение средств на детские сады и лагеря, при заключении брака, рождении детей, достижении юбилейного возраста и в других случаях оказывается материальная помощь.
В целом социальный пакет «West Oil Software» находится на уровне дочерних компаний КМГ, говорят в Нацкомпании.
- Продолжительная забастовка наносит ущерб ММГ в размере 23 миллионов тенге в день, с начала забастовки она оценивается свыше 1 миллиарда тенге. В связи с этим работодатель рассматривает вопрос о прекращении трудовых отношений с участниками забастовки в одностороннем порядке в соответствии с законодательством и по решению суда. Кроме того, КМГ не будет открывать дополнительный штат в дочерних организациях и создавать новую дочернюю организацию. Поэтому мы призываем участников забастовки к решению вопросов путем диалога, для этого призываем к прекращению незаконной забастовки и возвращению на работу, - добавили в АО «КазМунайГаз».
Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной. Редакиция lada.kz встретилась с бастующими и выслушала их доводы насчет происходящего. С 12 января компания обещала начать увольнять бастующих рабочих.
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