Руководство ТОО «West Oil Software»: С 12 января будем увольнять бастующих в Жетыбае

«Попытки компании призвать бастующих работников к столу переговоров не увенчались успехом. Отдельные активисты такие инициативы блокируют, желающих прекратить забастовку сдерживают путем введения их в заблуждение о скором удовлетворении всех требований. Однако, несмотря на их старания, отдельные работники, понимая бесперспективность незаконной акций, отказываются от нее. На работу вернулось уже более 50 человек. В ближайшее время ожидается выход на работу значительного количества введенных в заблуждение добросовестных работников. Нам известны мотивы и личная заинтересованность отдельных лидеров забастовки, а также их действия в связи с этим. Ранее уволенные 7 активистов в интересах третьих лиц дезорганизовывают работу ТОО «West Oil Software» и пытаются привести на ее место иную компанию», - сообщают в компании.

«Предупреждаем, если такие действия не прекратятся, компания будет вынуждена передать соответствующие материалы правоохранительным органам для решения вопроса о привлечении к ответственности в рамках расследуемого уголовного дела. Призываем работников не идти на поводу у провокаторов, которые обещая «золотые горы» преследуют свои корыстные цели. Нам следует быть благоразумными, ценить стабильность в компании, которая позволяет честным трудом обеспечивать наши семьи и растить детей», - призвали своих сотрудников к благоразумию руководство ТОО «West Oil Software».