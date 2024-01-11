Руководство ТОО «West Oil Software»: С 12 января будем увольнять бастующих в Жетыбае

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По словам пресс-службы компании акция протеста длится с 11 декабря 2023 года. На сегодня незаконными действиями участников забастовки суммарный ущерб уже составил порядка 499 млн тенге.
Страдает от этого не только финансовое состояние компании, но и семейный бюджет бастующих работников, говорится в релизе.
Из трех выдвинутых требований законным и выполнимым оказалось только одно. При этом суд признал забастовку незаконной. О чем на протяжении всей акции протеста ни раз говорилось бастующим.
Руководство ТОО «West Oil Software» намерено с 12 января 2024 года уволить работников, которые провоцируют продолжение незаконной забастовки. При этом планируется прием на работу на свободные вакантные места, граждан стоящих на учете по безработице в карьерном центре Каракиянского района.
Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной. Редакиция lada.kz встретилась с бастующими и выслушала их доводы насчет происходящего.
Страдает от этого не только финансовое состояние компании, но и семейный бюджет бастующих работников, говорится в релизе.
Из трех выдвинутых требований законным и выполнимым оказалось только одно. При этом суд признал забастовку незаконной. О чем на протяжении всей акции протеста ни раз говорилось бастующим.
«Попытки компании призвать бастующих работников к столу переговоров не увенчались успехом. Отдельные активисты такие инициативы блокируют, желающих прекратить забастовку сдерживают путем введения их в заблуждение о скором удовлетворении всех требований. Однако, несмотря на их старания, отдельные работники, понимая бесперспективность незаконной акций, отказываются от нее. На работу вернулось уже более 50 человек. В ближайшее время ожидается выход на работу значительного количества введенных в заблуждение добросовестных работников. Нам известны мотивы и личная заинтересованность отдельных лидеров забастовки, а также их действия в связи с этим. Ранее уволенные 7 активистов в интересах третьих лиц дезорганизовывают работу ТОО «West Oil Software» и пытаются привести на ее место иную компанию», - сообщают в компании.
Руководство ТОО «West Oil Software» намерено с 12 января 2024 года уволить работников, которые провоцируют продолжение незаконной забастовки. При этом планируется прием на работу на свободные вакантные места, граждан стоящих на учете по безработице в карьерном центре Каракиянского района.
«Предупреждаем, если такие действия не прекратятся, компания будет вынуждена передать соответствующие материалы правоохранительным органам для решения вопроса о привлечении к ответственности в рамках расследуемого уголовного дела. Призываем работников не идти на поводу у провокаторов, которые обещая «золотые горы» преследуют свои корыстные цели. Нам следует быть благоразумными, ценить стабильность в компании, которая позволяет честным трудом обеспечивать наши семьи и растить детей», - призвали своих сотрудников к благоразумию руководство ТОО «West Oil Software».
Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной. Редакиция lada.kz встретилась с бастующими и выслушала их доводы насчет происходящего.
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