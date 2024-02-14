Назначен новый руководитель Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева

Данияр Сагынгалиулы родился 27 сентября 1987 года в Мангистауской области. Имеет высшее образование.



В 2003-2007 годах учился в Мангистауском колледже искусств по специальности «домбра».



В 2007-2011 годах получил высшее профессиональное образование в Казахской национальной консерватории им.Курмангазы по специальности «домбра».



В 2011 году был принят на должность артиста-инструменталиста оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы и фольклорного ансамбля «Акжарма» в ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева».



С 2019 года по сегодняшний день работал заместителем директора ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева».



Награжден благодарственными письмами, почетными грамотами акима области, Министерства культуры и информации, нагрудным знаком «60 лет городу Актау» и многими другими.



Коллективы, в составе которых играл Данияр Сагыннгалиулы, представляли областную филармонию в городах: Астана, Алматы, Шымкент и многих областях страны, а также в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Узбекистане, Италии, Грузии и других странах.