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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 426

Назначен новый руководитель Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева

На должность директора областной филармонии им. Мурата Оскинбаева назначен Данияр Сагынгалиулы. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций региона.

Фото ЦОК региона. Данияр Сагынгалиулы на фото слева
Данияр Сагынгалиулы родился 27 сентября 1987 года в Мангистауской области. Имеет высшее образование.

В 2003-2007 годах учился в Мангистауском колледже искусств по специальности «домбра».

В 2007-2011 годах получил высшее профессиональное образование в Казахской национальной консерватории им.Курмангазы по специальности «домбра».

В 2011 году был принят на должность артиста-инструменталиста оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы и фольклорного ансамбля «Акжарма» в ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева».

С 2019 года по сегодняшний день работал заместителем директора ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева».

Награжден благодарственными письмами, почетными грамотами акима области, Министерства культуры и информации, нагрудным знаком «60 лет городу Актау» и многими другими.

Коллективы, в составе которых играл Данияр Сагыннгалиулы, представляли областную филармонию в городах: Астана, Алматы, Шымкент и многих областях страны, а также в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Узбекистане, Италии, Грузии и других странах.



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