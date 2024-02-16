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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 822

Министерство транспорта: Качество автомобильных дорог в Мангистау будет влиять на рейтинг главы региона

Рейтинг акимов будет определяться качеством автомобильных дорог в регионе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Хамзат Султанов, директор областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства транспорта РК.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Оценивать акимов хотят по состоянию региональных дорог. По словам Хамзата Султанова, на сегодняшний день особое внимание властей уделяется строительству автомобильных дорог. К 2025 году в Мангистау планируется улучшить их состояние на 95 процентов.

- На основании этого между нашим учреждением и ГУ «Мангистауское областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» был заключен договор сроком на три года на проведение экспертизы качества дорожно-строительных работ и материалов. Исходя из этого, на дорожных объектах, где будут проходить строительно-ремонтные работы, усилится надзор с нашей стороны, - отметил Хамзат Султанов.

Он подчеркнул, что в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство, с прошлого года техническая документация на средний ремонт должна быть составлена на все автомобильные дороги.

- В 2023 году на дорогах региона провели 588 выездных мероприятий для оценки качества материалов и работ. Было отобрано 2 806 дорожно-строительных материалов, из них 143 образца не соответствовали требованиям. С начала года мы специально посещали местные асфальтобетонные заводы, на местах смотрели соответствия с требованиями технического регламента, - сказал Хамзат Султанов.

Стоит отметить, что специалисты обнаружили дефекты на ряде дорожных объектов. В связи с этим, на дорогах, общей площадью 12 027 квадратных метров была проведена реконструкция. На реконструкцию дорог было выделено около 58 миллионов тенге.



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Комментарии ( 2 )

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babe (Посетители) Сегодня, 13:48
У нас еще не так все печально. Атырауская область впереди планеты всей! В особенности своей «трассы» в сторону Астрахани
 
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  • babe
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:27
Качество автомобильных дорог в Мангистау будет влиять на рейтинг главы региона

Рейтинг главы региона вышел из чата.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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