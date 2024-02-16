Министерство транспорта: Качество автомобильных дорог в Мангистау будет влиять на рейтинг главы региона

- На основании этого между нашим учреждением и ГУ «Мангистауское областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» был заключен договор сроком на три года на проведение экспертизы качества дорожно-строительных работ и материалов. Исходя из этого, на дорожных объектах, где будут проходить строительно-ремонтные работы, усилится надзор с нашей стороны, - отметил Хамзат Султанов.



- В 2023 году на дорогах региона провели 588 выездных мероприятий для оценки качества материалов и работ. Было отобрано 2 806 дорожно-строительных материалов, из них 143 образца не соответствовали требованиям. С начала года мы специально посещали местные асфальтобетонные заводы, на местах смотрели соответствия с требованиями технического регламента, - сказал Хамзат Султанов.



Оценивать акимов хотят по состоянию региональных дорог. По словам Хамзата Султанова, на сегодняшний день особое внимание властей уделяется строительству автомобильных дорог. К 2025 году в Мангистау планируется улучшить их состояние на 95 процентов.Он подчеркнул, что в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство, с прошлого года техническая документация на средний ремонт должна быть составлена на все автомобильные дороги.Стоит отметить, что специалисты обнаружили дефекты на ряде дорожных объектов. В связи с этим, на дорогах, общей площадью 12 027 квадратных метров была проведена реконструкция. На реконструкцию дорог было выделено около 58 миллионов тенге.