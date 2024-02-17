Обвал на Скальной тропе в Актау: начался ремонт

Обвал камней. Фото из архива Lada.kz
С 17 февраля начались работы по восстановлению тротуарной дорожки на «Скальной тропе», пострадавшей от падения камней.
Напомним, видео с последствиями обвала камней на Скальной тропе появилось в Сети 5 февраля.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядчик, ответственный за работы по благоустройству и обслуживанию Скальной тропы, еще не был определен.
В тот же день, 5 февраля, место обвала камней временно закрыли.
- В целях обеспечения безопасности жителей во время ремонтно-восстановительных работ Скальная тропа будет временно закрыта, - сообщили чиновники.
Напомним, видео с последствиями обвала камней на Скальной тропе появилось в Сети 5 февраля.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядчик, ответственный за работы по благоустройству и обслуживанию Скальной тропы, еще не был определен.
В тот же день, 5 февраля, место обвала камней временно закрыли.
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