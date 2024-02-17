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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 809

Африканца депортировали из Мангистау

Задержанный нарушил миграционное законодательство, передает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции
Полицейскими выявлено нарушение миграционного законодательства на территории Мангистауской области гражданином африканского континента 2001 года рождения.

Он привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 517 КоАП РК (Уклонение от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока). Несмотря на то, что наказание влечет штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы страны, Фемида остановилась на втором варианте.

Также в отношении гражданина КНР за подобное нарушение составлен протокол по части 5 статьи 517 КоАП РК (Несоответствие осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в РК без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности). Взыскание предусматривает штраф в размере 25 МРП, либо административный арест на срок до 10 суток, либо административное выдворение за пределы РК. Вердиктом гражданину Китая стал штраф 25 МРП.



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