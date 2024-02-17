Электрощит в центре Актау напугал жителей

Фото местного жителя
По словам Бауыржана, он с семьей прогуливался сегодня вдоль Ботанического сада и увидел щит освещения с открытой настежь дверцей. Это вызвало его опасение за детей, которые могут из любопытства полезть внутрь.
В АУЭС корреспонденту Lada.kz сказали обратиться в администрацию Ботанического сада. Там, в свою очередь, отреклись от электрощита, ссылаясь, что он относится к АУЭС.
В итоге в АУЭС ответили, что обслуживанием данного щита занимается ТОО «Белес строй». В результате, специалисты этой компании закрыли-таки дверцу электрощита.
Напомним, бьющие током перила вызвали опасение жителей 17 микрорайона. На время восстановительных работ электричество отключили.
Летом 2021 года в 5 микрорайоне 14-летний подросток умер от удара током.
Его родные уже третий год добиваются суда над виновными.
В АУЭС корреспонденту Lada.kz сказали обратиться в администрацию Ботанического сада. Там, в свою очередь, отреклись от электрощита, ссылаясь, что он относится к АУЭС.
В итоге в АУЭС ответили, что обслуживанием данного щита занимается ТОО «Белес строй». В результате, специалисты этой компании закрыли-таки дверцу электрощита.
Напомним, бьющие током перила вызвали опасение жителей 17 микрорайона. На время восстановительных работ электричество отключили.
Летом 2021 года в 5 микрорайоне 14-летний подросток умер от удара током.
Его родные уже третий год добиваются суда над виновными.
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