Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.68 KZT
  • €1 = 483 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:11

Просмотров: 261

Электрощит в центре Актау напугал жителей

Местные жители опасаются за детей из-за открытого щита уличного освещения у Ботанического сада.

Фото местного жителя
По словам Бауыржана, он с семьей прогуливался сегодня вдоль Ботанического сада и увидел щит освещения с открытой настежь дверцей. Это вызвало его опасение за детей, которые могут из любопытства полезть внутрь.

Электрощит в центре Актау напугал жителей


В АУЭС корреспонденту Lada.kz сказали обратиться в администрацию Ботанического сада. Там, в свою очередь, отреклись от электрощита, ссылаясь, что он относится к АУЭС.

В итоге в АУЭС ответили, что обслуживанием данного щита занимается ТОО «Белес строй». В результате, специалисты этой компании закрыли-таки дверцу электрощита.

Электрощит в центре Актау напугал жителей


Напомним, бьющие током перила вызвали опасение жителей 17 микрорайона. На время восстановительных работ электричество отключили.

Летом 2021 года в 5 микрорайоне 14-летний подросток умер от удара током.

Его родные уже третий год добиваются суда над виновными.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика