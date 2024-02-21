Жители Мангистау могут получить отсрочку по уплате государственной пошлины в судах

- Истец (налогоплательщик), у которого имеются временные финансовые затруднения, имеет право подать в суды ходатайство об отсрочке по уплате госпошлины при подаче иска. При этом решения по отсрочке принимают судебные органы. Максимальный срок представления отсрочки – один год со дня вынесения определения, - сообщил в ДГД региона.

- После вынесения определения об отсрочке по уплате государственной пошлины судебные органы направляют в налоговые органы копию такого определения. В случае несвоевременной уплаты у налогоплательщика образуется недоимка, которая будет взыскиваться в установленном порядке, - отметили в ведомстве.



В ведомстве сообщили, что в связи с внесением дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан жители региона могут получить отсрочку по уплате государственной пошлины в судах.Вместе с тем истец (налогоплательщик) по его усмотрению может уплатить госпошлину до указанного срока досрочно или частично. При этом составление каких-либо графиков погашения или необходимость обеспечения какого-либо залога не предусмотрено.Для субъектов бизнеса меры и способы принудительного взыскания предусмотрены Налоговым кодексом, задолженность физических лиц будет взыскиваться в рамках исполнительного производства аналогично взысканию с физических лиц задолженности по налогам на имущество, землю или транспорт.