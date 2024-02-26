Руководство ТОО «Westoil Software» сообщило о подготовке к набору нового персонала вместо бастующих

- Мы заверяем вас, что будем продолжать работать над укреплением финансовой стабильности компании, созданием для вас достойных условий труда, стабильной и своевременной выплаты заработных плат. Уже идет процесс обновления техники предприятия, планируется начало строительства новых теплых боксов для техники и другие улучшения условий труда. Вернувшиеся к выполнению своих обязанностей сотрудники вносят значительный вклад в исправление текущего положения нашей компании. Оставшихся мы призываем последовать их примеру, вернуться на работу и воссоединить команду, которая столько лет работает вместе. Мы должны вместе найти конструктивный выход из сложившейся ситуации в рамках правового поля, - говорится в обращении руководства компании.

- Как ранее сообщалось, по решению суда компания имеет полное право на увольнение сотрудников, не пожелавших вернуться на рабочие места. Мы знаем, что большая часть не вышедших делает это не по своей воле, под давлением деструктивных элементов. Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время началась внутренняя подготовка к проведению набора нового персонала. Мы надеемся на ваше благоразумие и предупреждаем об ответственности за совершение противозаконных действий, - подытожили в ТОО «Westoil Software».