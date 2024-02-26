Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Февраля
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.96 KZT
  • €1 = 487.67 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1070

Руководство ТОО «Westoil Software» сообщило о подготовке к набору нового персонала вместо бастующих

В «Westoil Software» сообщили, что более 120 сотрудников из числа бастовавших уже вернулись на свои рабочие места. Им компания выразила благодарность.

Кадр видео
Руководство ТОО «Westoil Software» выразило благодарность всем, кто прислушался к голосу разума и вернулся на рабочие места (всего более 120 человек).

- Мы заверяем вас, что будем продолжать работать над укреплением финансовой стабильности компании, созданием для вас достойных условий труда, стабильной и своевременной выплаты заработных плат. Уже идет процесс обновления техники предприятия, планируется начало строительства новых теплых боксов для техники и другие улучшения условий труда. Вернувшиеся к выполнению своих обязанностей сотрудники вносят значительный вклад в исправление текущего положения нашей компании. Оставшихся мы призываем последовать их примеру, вернуться на работу и воссоединить команду, которая столько лет работает вместе. Мы должны вместе найти конструктивный выход из сложившейся ситуации в рамках правового поля, - говорится в обращении руководства компании.


Также в ТОО «Westoil Software» отметили, что в связи с незаконной забастовкой сотрудников компания ежедневно терпит многомиллионные убытки, которые уже превышают миллиард тенге.

- Как ранее сообщалось, по решению суда компания имеет полное право на увольнение сотрудников, не пожелавших вернуться на рабочие места. Мы знаем, что большая часть не вышедших делает это не по своей воле, под давлением деструктивных элементов. Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время началась внутренняя подготовка к проведению набора нового персонала. Мы надеемся на ваше благоразумие и предупреждаем об ответственности за совершение противозаконных действий, - подытожили в ТОО «Westoil Software».


Напомним, забастовка в Жетыбае затянулась: рабочие места недовольных водителей West Oil Software готовы занять безработные жители Мангистау. В итоге более сотни человек вернулись на свои рабочие места. Один из них согласился поговорить с редакцией Lada.kz на условиях анонимности. В интервью он рассказал, почему отказался принимать участие в забастовке в Жетыбае.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика