Руководство ТОО «Westoil Software» сообщило о подготовке к набору нового персонала вместо бастующих

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Руководство ТОО «Westoil Software» выразило благодарность всем, кто прислушался к голосу разума и вернулся на рабочие места (всего более 120 человек).
Также в ТОО «Westoil Software» отметили, что в связи с незаконной забастовкой сотрудников компания ежедневно терпит многомиллионные убытки, которые уже превышают миллиард тенге.
Напомним, забастовка в Жетыбае затянулась: рабочие места недовольных водителей West Oil Software готовы занять безработные жители Мангистау. В итоге более сотни человек вернулись на свои рабочие места. Один из них согласился поговорить с редакцией Lada.kz на условиях анонимности. В интервью он рассказал, почему отказался принимать участие в забастовке в Жетыбае.
- Мы заверяем вас, что будем продолжать работать над укреплением финансовой стабильности компании, созданием для вас достойных условий труда, стабильной и своевременной выплаты заработных плат. Уже идет процесс обновления техники предприятия, планируется начало строительства новых теплых боксов для техники и другие улучшения условий труда. Вернувшиеся к выполнению своих обязанностей сотрудники вносят значительный вклад в исправление текущего положения нашей компании. Оставшихся мы призываем последовать их примеру, вернуться на работу и воссоединить команду, которая столько лет работает вместе. Мы должны вместе найти конструктивный выход из сложившейся ситуации в рамках правового поля, - говорится в обращении руководства компании.
Также в ТОО «Westoil Software» отметили, что в связи с незаконной забастовкой сотрудников компания ежедневно терпит многомиллионные убытки, которые уже превышают миллиард тенге.
- Как ранее сообщалось, по решению суда компания имеет полное право на увольнение сотрудников, не пожелавших вернуться на рабочие места. Мы знаем, что большая часть не вышедших делает это не по своей воле, под давлением деструктивных элементов. Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время началась внутренняя подготовка к проведению набора нового персонала. Мы надеемся на ваше благоразумие и предупреждаем об ответственности за совершение противозаконных действий, - подытожили в ТОО «Westoil Software».
Напомним, забастовка в Жетыбае затянулась: рабочие места недовольных водителей West Oil Software готовы занять безработные жители Мангистау. В итоге более сотни человек вернулись на свои рабочие места. Один из них согласился поговорить с редакцией Lada.kz на условиях анонимности. В интервью он рассказал, почему отказался принимать участие в забастовке в Жетыбае.
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