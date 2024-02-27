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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:29

Просмотров: 988

Какие мероприятия пройдут в Актау в честь Дня благодарности

В Актау пройдут несколько мероприятий в честь Дня благодарности, который отмечается 1 марта. Программу мероприятий предоставили в городском акимате.

Фото из архива Lada.kz
В Актау 1 марта будет организовано мероприятие «Алғыс айту парызым». На праздничном мероприятии молодежь Актауского городского Центра общественного развития раздаст фрукты и сладости в знак благодарности тем, кто служит на благо страны.

Далее в культурно-досуговом комплексе имени «Абай» в 11 утра состоится праздничный концерт «Ризашылық-мейірімділік бұлағы».

- Артисты будут петь песни и дарить зрителям хорошее настроение. В частности, на концерте Казахский оркестр имени Есира Айшуакулы исполнит произведение «Қазақ маршы». Народный коллектив ансамбль танца «Настроение», ансамбль кавказского танца «Шадвал» и другие артисты покажут свое мастерство, - сообщили в городском акимате.

Руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта города Актау Амантай Кумбаев отметил, что культурные и спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню благодарности, направлены на укрепление дружбы между народами.

- Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в данном мероприятии. Кроме того, 1 марта при поддержке Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана состоится открытие состязаний по настольному теннису. Столы для игр будут установлены на берегу моря в 15 микрорайоне, - сказал он.



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