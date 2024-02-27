Какие мероприятия пройдут в Актау в честь Дня благодарности

- Артисты будут петь песни и дарить зрителям хорошее настроение. В частности, на концерте Казахский оркестр имени Есира Айшуакулы исполнит произведение «Қазақ маршы». Народный коллектив ансамбль танца «Настроение», ансамбль кавказского танца «Шадвал» и другие артисты покажут свое мастерство, - сообщили в городском акимате.



- Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в данном мероприятии. Кроме того, 1 марта при поддержке Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана состоится открытие состязаний по настольному теннису. Столы для игр будут установлены на берегу моря в 15 микрорайоне, - сказал он.

В Актау 1 марта будет организовано мероприятие «Алғыс айту парызым». На праздничном мероприятии молодежь Актауского городского Центра общественного развития раздаст фрукты и сладости в знак благодарности тем, кто служит на благо страны.Далее в культурно-досуговом комплексе имени «Абай» в 11 утра состоится праздничный концерт «Ризашылық-мейірімділік бұлағы».Руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта города Актау Амантай Кумбаев отметил, что культурные и спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню благодарности, направлены на укрепление дружбы между народами.