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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:24

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Около 11 миллионов тенге планируют потратить чиновники Мангистау на справочник для туристов

Управление туризма Мангистауской области объявило тендер на услуги по изготовлению и выпуску рекламно-раздаточных материалов по продвижению турпотенциала Мангистауской области (на бумажном, электронном носителях). Сумма тендера составила 10 714 285 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 23 февраля 2024 года. Сумма средств, выделенных на услуги по изготовлению и выпуску рекламно-раздаточных материалов по продвижению турпотенциала Мангистауской области, составила 10 714 285 тенге.

Организатором конкурса является ГУ «Управление туризма Мангистауской области». Срок окончания приема заявок – 13 марта 2024 года.

Согласно технической спецификации, поставщик услуг должен будет изготовить 2750 экземпляров информационных справочников для туристов.

Справочник должен будет включать в себя:
- карты для туристов в формате A4;
- географическое положение объекта;
- информацию о туроператорах, гостиницах, ресторанах, кафе и знаковых местах региона;
- в справочник должны быть включены фотоматериалы, охватывающие исторические и паломнические достопримечательности, археологические раскопки, архитектурные и панорамные изображения региона и т.д. Особое внимание должно уделяться качеству фотографий, обработанных профессионально в Lightroom.

- Осуществление проекта по созданию информационного справочника и карты, предназначенных для распространения среди туристов, - говорится в техспецификации.


Около 11 миллионов тенге планируют потратить чиновники Мангистау на справочник для туристов



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