Около 11 миллионов тенге планируют потратить чиновники Мангистау на справочник для туристов

- Осуществление проекта по созданию информационного справочника и карты, предназначенных для распространения среди туристов, - говорится в техспецификации.

Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 23 февраля 2024 года. Сумма средств, выделенных на услуги по изготовлению и выпуску рекламно-раздаточных материалов по продвижению турпотенциала Мангистауской области, составилаОрганизатором конкурса является ГУ «Управление туризма Мангистауской области». Срок окончания приема заявок – 13 марта 2024 года.Согласно технической спецификации, поставщик услуг должен будет изготовить 2750 экземпляров информационных справочников для туристов.Справочник должен будет включать в себя:- карты для туристов в формате A4;- географическое положение объекта;- информацию о туроператорах, гостиницах, ресторанах, кафе и знаковых местах региона;- в справочник должны быть включены фотоматериалы, охватывающие исторические и паломнические достопримечательности, археологические раскопки, архитектурные и панорамные изображения региона и т.д. Особое внимание должно уделяться качеству фотографий, обработанных профессионально в Lightroom.