Арифметика отстрела: 1800 собак умертвили и сожгли в Мангистау

«Мы любим возмущаться, почему у нас ни как в Европе, Турции или Дубае... А я скажу почему, потому что многие из нас элементарно не могут сосуществовать с окружающими нами собаками, кошками, птицами и т.д. В той же самой Европе каждый человек прежде чем одомашнить животное, тысячу раз подумает, взвесит и примет ответственность. У нас смотрят на жизнь животных просто как нечто несущественное, поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку в лучшем случае подберут с улицы волонтёры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси, в худшем случае, собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками)… Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение. Хочется сказать, господин президент, ваши инициативы по защите животных не работают….», - высказал свою позицию блогер Азамат Сарсенбаев.

«В 2023 году к нам обратились 343 человек, пострадавшие от укусов собак. Из них 153 мужчины и 190 женщин В феврале текущего года зарегистрировано 44 человека с подобными обращениями», - рассказали в больнице.

«В полиции вам сообщили только тех, кто обратился непосредственно к ним, а еще есть заявления в наше управление ветеринарии и к участковым. Наверное, положено, чтобы ими занимались сначала кинологи, но у нас в регионе их нет. Пострадавшие опознают собак, которые на них напали и только после этого отловщики их устраняют», - сообщил Бердибек Маркабаев.





