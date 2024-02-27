Арифметика отстрела: 1800 собак умертвили и сожгли в Мангистау

Фото из архива Лады
Зоозащитники региона бьют тревогу. Собак отлавливают на улицах, стреляют в них, а затем сжигают в пригороде Актау.
Недовольны происходящим и волонтеры, спасающие бездомных и больных животных. Они заявляют - по закону прежде чем медикаментозно усыпить агрессивную собаку необходимо на протяжении 30 дней, чтобы ей занимался кинолог, проводил тесты и только после его заключения о том, что она опасна для общества - следует усыпить животное.
Цифра в 1800 собак, по словам Бердибека Абдиразаковича, появилась неслучайно. Именно столько обращений поступило к ним и к участковым инспекторам от населения. Причем каждое из погибших животных, якобы, было замечено в агрессивном поведении и укусах людей.
Проблемы с нападением собак на людей есть, это понимают не только обычные жители области, но и сами зоозащитники.
Однако по информации пресс-службы Департамента полиции в период с 1 января 2023 года по 21 февраля 2024 года зарегистрировано всего 32 факта укуса собак.
В полиции не отрицают, что подобных происшествий может быть больше. Однако людей, написавших заявления - всего 32.
В Мангистауской областной больнице статистика куда более печальная.
Почти 390 случаев, это, безусловно, немало. Но и не 1800.
В управлении также сообщили, что собаки с бирками, которым проведена стерилизация, отлову и умертвлению не подлежат. Однако, по информации местного блогера, побывавшего на месте сожжения тушек животных - бирки там тоже были.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем, они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
«Мы любим возмущаться, почему у нас ни как в Европе, Турции или Дубае... А я скажу почему, потому что многие из нас элементарно не могут сосуществовать с окружающими нами собаками, кошками, птицами и т.д. В той же самой Европе каждый человек прежде чем одомашнить животное, тысячу раз подумает, взвесит и примет ответственность. У нас смотрят на жизнь животных просто как нечто несущественное, поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку в лучшем случае подберут с улицы волонтёры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси, в худшем случае, собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками)… Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение. Хочется сказать, господин президент, ваши инициативы по защите животных не работают….», - высказал свою позицию блогер Азамат Сарсенбаев.
Недовольны происходящим и волонтеры, спасающие бездомных и больных животных. Они заявляют - по закону прежде чем медикаментозно усыпить агрессивную собаку необходимо на протяжении 30 дней, чтобы ей занимался кинолог, проводил тесты и только после его заключения о том, что она опасна для общества - следует усыпить животное.
Цифра в 1800 собак, по словам Бердибека Абдиразаковича, появилась неслучайно. Именно столько обращений поступило к ним и к участковым инспекторам от населения. Причем каждое из погибших животных, якобы, было замечено в агрессивном поведении и укусах людей.
Проблемы с нападением собак на людей есть, это понимают не только обычные жители области, но и сами зоозащитники.
Однако по информации пресс-службы Департамента полиции в период с 1 января 2023 года по 21 февраля 2024 года зарегистрировано всего 32 факта укуса собак.
В полиции не отрицают, что подобных происшествий может быть больше. Однако людей, написавших заявления - всего 32.
В Мангистауской областной больнице статистика куда более печальная.
«В 2023 году к нам обратились 343 человек, пострадавшие от укусов собак. Из них 153 мужчины и 190 женщин В феврале текущего года зарегистрировано 44 человека с подобными обращениями», - рассказали в больнице.
Почти 390 случаев, это, безусловно, немало. Но и не 1800.
«В полиции вам сообщили только тех, кто обратился непосредственно к ним, а еще есть заявления в наше управление ветеринарии и к участковым. Наверное, положено, чтобы ими занимались сначала кинологи, но у нас в регионе их нет. Пострадавшие опознают собак, которые на них напали и только после этого отловщики их устраняют», - сообщил Бердибек Маркабаев.
В управлении также сообщили, что собаки с бирками, которым проведена стерилизация, отлову и умертвлению не подлежат. Однако, по информации местного блогера, побывавшего на месте сожжения тушек животных - бирки там тоже были.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем, они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.