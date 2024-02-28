В 2024 году на развитие агропромышленной отрасли Мангистау выделено 2,5 млрд тенге

- Для этого требуется строго контролировать качество и безопасность всех производимых продуктов через системы сертификации и контроля качества, поддерживать высокие стандарты гигиены и безопасности в производственных процессах, обеспечивать эффективный контроль за применением агрохимикатов и развивать современные технологии и методы производства, направленные на повышение урожайности и качества продукции. Также необходимо укреплять систему мониторинга и реагирования на возможные угрозы здоровью потребителей, - сказал глава региона.

По словам руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Кенжегали Машырыкова, ведомство осуществляет государственный фитосанитарный контроль и надзор через 10 фитосанитарных постов. Эти меры нужны для предотвращения проникновения карантинных объектов из-за рубежа и обеспечения безопасности продовольствия на территории региона.Нурлан Ногаев подчеркнул, что для успешного развития экспорта необходимо обеспечить безопасность продукции, включая её качество и фитосанитарную защиту.С докладом также выступил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов. По его словам, общий объем продукции сельского хозяйства в области за 2023 год достиг 33,8 млрд тенге. Это на 13,1% выше, чем в 2022 году. Из этой суммы 27,6 млрд тенге пришлось на животноводство и 4,8 млрд тенге на растениеводство.Для развития сельского хозяйства предпринимателям малого и среднего бизнеса, крестьянским хозяйствам оказывается государственная поддержка, то есть субсидии. Так, за последние три года, то есть с 2021 по 2023 годы, всего 2089 субъектам агропромышленного комплекса выплатили субсидии в размере 5,9 млрд тенге. В 2023 году объем средств, выделенных на субсидирование, увеличился в 6,4 раза по сравнению с 2021 годом, составив 3,1 млрд тенге.В 2024 году, согласно решению маслихата, на субсидирование для развития агропромышленной отрасли из бюджета предусмотрено 2,5 млрд тенге. Объем средств по сравнению с 2021 годом увеличился в пять раз.Кроме того, в Мангистау разрабатывают дорожную карту по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Мангистауской области на 2024-2026 годы. Планируется осуществить 9 проектов на общую сумму 5,3 млрд тенге. В 2024-2026 годах запланирована реализация девяти инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму 5,3 млрд тенге. В 2024 году предполагается внедрение 3 проектов на сумму 370,0 млн тенге, включая строительство мини-птицефабрики и тепличного комплекса.Аким Мангистауской области подчеркнул, что эти меры содействуют созданию устойчивой сельскохозяйственной отрасли, способствуя развитию экономики региона и повышению качества жизни населения.