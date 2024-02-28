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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:08

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Жительница Актау заявила о заболевании мужа фолликулитом после посещения массажного салона

В социальных сетях жительница Актау поделилась негативным опытом посещения местного массажного салона. Женщина сообщила, что ее муж, посетив салон, столкнулся с серьезным осложнением здоровья - фолликулитом. Врачи областного кожно-венерологического диспансера рассказали можно ли заразиться фолликулитом после посещения массажного салона. В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Актау рассказали, что делать в случае возникновения подобных инцидентов.

Фото yandex.ru
По словам жительницы Актау, ее муж, посетив один из массажных салонов города, столкнулся с серьезным инфекционным заболеванием - фолликулитом. Ноги мужчины покрылись красными гнойными высыпаниями. В своем обращении жительница рассказала, что ее мужу пришлось обращаться за медицинской помощью к врачу.

Жительница Актау заявила о заболевании мужа фолликулитом после посещения массажного салона


Жительница Актау заявила о заболевании мужа фолликулитом после посещения массажного салона


В редакцию Lada.kz также с жалобой обратились друзья мужчины и сообщили, что их друг является не первым пострадавшим от деятельности данного СПА-салона.

Жительница Актау заявила о заболевании мужа фолликулитом после посещения массажного салона


- Очень много людей откликнулись на видеообращение супруги пострадавшего и рассказали, что столкнулись с подобной проблемой после посещения данного массажного салона. Количество пострадавших более 10 человек, а сколько еще человек молчат и стесняются об этом говорить. Как много еще пострадает человек от халатности владельцев салона? Хорошо, что ребята молодые, здоровые и все обошлось без тяжелых последствий, - рассказали друзья пострадавшего мужчины.


Позже жительница Актау решила удалить свое обращение в социальных сетях. Но несмотря на это, журналисты Lada.kz взяли комментарии у врача кожно-венерологического диспансера и в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Актау.

Дерматовенеролог Гулзифар Сулеева отметила, что после изучения фотографий пораженных участков тела мужчины не выявила признаков заболевания, характерного для фолликулита.

- Учитывая, что я не видела пострадавшего мужчину вживую, а только на фотографиях, я могу сказать, что эти высыпания не похожи на фолликулит. Судя по изображениям, они больше напоминают аллергический дерматит. Я могу с уверенностью сказать, что невозможно заразиться фолликулитом после массажа. Фактически невозможно его занести из вне. Фолликулит — это преимущественно острый воспалительный процесс, который затрагивает средние, глубокие слои кожи с поражением волосяной луковицы, фолликула. Фолликулит не проходит быстро и не возникает мгновенно, у него есть инкубационный период, - сказала Гулзифар Сулеева.


Гулзифар Сулеева рекомендовала жителям Актау, что в случае появления непонятных высыпаний следует обратиться к врачам кожно-венерологического диспансера для правильной диагностики и лечения.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Актау рассказали, что делать в случае возникновения подобных инцидентов.

- Для проведения внеплановой проверки массажного салона необходимо обратиться с письменным обращением с обоснованием массового причинения вреда/угрозы жизни и здоровью человека, в управление санитарно-эпидемиологического контроля города Актау, - заявили в ведомстве.


Жителям Актау рекомендуется обратиться в управление санитарно-эпидемиологического контроля, расположенное в здании 46 в 3Б микрорайоне. Контактная информация включает электронный адрес: aktau.uzpp@dsm.gov.kz, а также телефон: 50-14-29. Кроме того, обращение можно осуществить через Портал «Электронного правительства».



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