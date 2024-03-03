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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:37

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Участок Скальной тропы перестраивают в Актау

После ЧП, связанного с обрушением породы, власти приняли решение перестроить участок Скальной тропы. На месте активно ведутся работы.

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На 2 марта вход на Скальную тропу со стороны отеля Caspian Riviera в 4А микрорайоне остается закрытым. Чтобы обезопасить жителей, были установлены ограждения с предупреждающими знаками.

На объекте сейчас ведутся строительные работы, завезены необходимые материалы. Участок Скальной тропы было решено пустить в обход места ЧП.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео с последствиями обрушения каменной породы на Скальной тропе. При этом власти заявили, что туристический объект не представляет угрозы для посетителей.

Чиновники также пообещали нанять подрядную организацию, которая будет проверять тропу на степень опасности.



Алия Шарипова



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Участок Скальной тропы перестраивают в Актау


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