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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:33

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Всемирный день гражданской обороны отметили в Актау

В честь Всемирного дня Гражданской обороны спасатели провели праздничное мероприятие у инсталляции «I love Aktau», на котором жители Актау смогли познакомиться с техникой и работой службы.

Кадр видео
Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям представили технику, оборудование и приемы практических действий спасателей в чрезвычайных ситуациях. Они показали присутствующим, как оказывается первая помощь, тушатся пожары, а также производятся аварийно-спасательные работы. Присутствующие смогли посидеть в кабинах пожарных машин, а также познакомиться с работой спасателей поближе.

А среди учащихся кружков юных спасателей были проведены спортивные эстафеты. Также прошла церемония награждения команд, занявших призовые места.

Кроме того, на мероприятии распространялись памятки и брошюры по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.




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