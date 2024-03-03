Всемирный день гражданской обороны отметили в Актау

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям представили технику, оборудование и приемы практических действий спасателей в чрезвычайных ситуациях. Они показали присутствующим, как оказывается первая помощь, тушатся пожары, а также производятся аварийно-спасательные работы. Присутствующие смогли посидеть в кабинах пожарных машин, а также познакомиться с работой спасателей поближе.А среди учащихся кружков юных спасателей были проведены спортивные эстафеты. Также прошла церемония награждения команд, занявших призовые места.Кроме того, на мероприятии распространялись памятки и брошюры по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.