Спецтехника устраняла порывы: власти Актау ответили на обвинения зоозащитников в обмане

- Это решение было принято в первую очередь в интересах жителей, поэтому работы в 7 и 15 микрорайонах продолжаются приоритетно. Проведение работ на автостоянке в районе жилого массива Приморский временно перенесено до устранения проблемы в указанных микрорайонах. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в городской администрации.

Как сообщили в городском акимате, 2 марта на автостоянке в районе жилого массива Приморский были запланированы строительно-монтажные работы. Однако в тот же день в 15 микрорайоне возник порыв технической воды, затронувший 165 владельцев квартир.Кроме того, в 7 микрорайоне также произошел порыв на тепловых сетях, в связи с чем с жалобами обратились жители дома №30. Для оперативного устранения этих проблем пришлось перераспределить спецтехнику, изначально предназначенную для работ на автостоянке.Напомним, зоозащитникам отказали в проведении мирного митинга в Актау. Волонтеры намеревались на нем высказаться против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.Позже зоозащитники убедились, что 2 марта никаких работ не производилось и они обвинили акимат в обмане.