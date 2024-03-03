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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:36

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Спецтехника устраняла порывы: власти Актау ответили на обвинения зоозащитников в обмане

В городской администрации ответили на обвинения зоозащитников, которые подозревают во лжи заместителя акима Актау. Он, по мнению представителей общественного фонда «Шанс», препятствовал проведению мирного митинга, сославшись на запланированные в этот же день строительно-монтажные работы на парковке «Солдатского пляжа». В акимате сообщили, что работы не проводились из-за порывов инженерных сетей, на которые срочно потребовалось задействовать городскую спецтехнику.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщили в городском акимате, 2 марта на автостоянке в районе жилого массива Приморский были запланированы строительно-монтажные работы. Однако в тот же день в 15 микрорайоне возник порыв технической воды, затронувший 165 владельцев квартир.

Спецтехника устраняла порывы: власти Актау ответили на обвинения зоозащитников в обмане


Кроме того, в 7 микрорайоне также произошел порыв на тепловых сетях, в связи с чем с жалобами обратились жители дома №30. Для оперативного устранения этих проблем пришлось перераспределить спецтехнику, изначально предназначенную для работ на автостоянке.

Спецтехника устраняла порывы: власти Актау ответили на обвинения зоозащитников в обмане


- Это решение было принято в первую очередь в интересах жителей, поэтому работы в 7 и 15 микрорайонах продолжаются приоритетно. Проведение работ на автостоянке в районе жилого массива Приморский временно перенесено до устранения проблемы в указанных микрорайонах. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в городской администрации.


Напомним, зоозащитникам отказали в проведении мирного митинга в Актау. Волонтеры намеревались на нем высказаться против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.

Позже зоозащитники убедились, что 2 марта никаких работ не производилось и они обвинили акимат в обмане.



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