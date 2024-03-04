Основные методы мошенников назвал адвокат в Актау

- Вы разместили объявление о продаже товара. Позже с вами связываются якобы с совершенно другого города или области и выражают небывалую заинтересованность в товаре. Далее предлагают оформить доставку с отложенным платежом в момент получения товара покупателем и направляют ссылку на сайты-двойники популярных курьерских служб, с заранее предусмотренными формами для заполнения, в том числе с обязательным заполнением CVV (Card Verification Value) кода банковской карточки. В том случае, если у вас возникают затруднения при заполнении якобы обязательных для заполнения граф или полей, просят выслать фотографию карточки с двух сторон, - рассказал адвокат

Всем нам известно наименование самого популярного в Казахстане сервиса для продажи и покупки вещей. Миллионы людей ежедневно совершают с его помощью бытовые сделки и не только. Сервис удобен тем, что можно покупать вещи без накрутки магазинов, с доставкой на дом и по сниженной цене. Однако сервис привлекает внимание не только покупателей, но и мошенников. На их уловки попадаются даже самые осторожные граждане.К примеру, житель Актау разместил объявление на платформе OLX о продаже iPhone 6. Ему написала женщина и сообщила, что живет в Атырау и хотела бы оформить доставку через приложение Яндекс. Отправила ссылку, где нужно ввести данные личной банковской карты и получить якобы деньги. Заподозрив неладное, мужчина не стал ничего делать.Недавний случай с пенсионером, который также повелся на уловки мошенников и распрощался с миллионом тенге. Ему позвонили и голосом сына сообщили, что он попал в ДТП, и срочно нужна крупная сумма денег. Мужчина перезвонил на номер сына, но тот был отключен. Пенсионер в замешательстве побежал в банк брать кредит. После зачисления денег злоумышленники исчезли. Отцу удалось связаться с сыном, но было уже поздно.Есть схемы, по которым мошенники совершают задуманное, давайте разберем одну из них.