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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 23

Ученики в Актау сменили школьную форму на национальную одежду

В Актауской школе-гимназии №19 ученики младших классов сменили школьную форму на национальную одежду. Идея понравилась всем, в том числе родителям. Кардинально сменить имидж вслед за малышами теперь собираются и старшеклассники, сообщает «24KZ».

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Жилеты и тюбетейки цвета национального флага. Все 27 учащихся третьего класса сменили традиционную школьную форму на национальную одежду по инициативе классного руководителя. Идею единогласно поддержали родители.

- Нам нравится так одеваться. Этим мы отличаемся от других классов. В этой одежде удобно, а самое главное, она красивая, - сказала ученица школы Раяна Екибай.


- Считаю, что национальную культуру надо прививать ребенку с раннего возраста. Многие привыкли носить такие костюмы только по праздникам, но ведь их можно сделать повседневными. Нам и детям очень нравится, - рассказала учительница начальных классов Шолпан Кошманова.


Класс стал примером для всех учащихся 19-й школы-гимназии. Форму в национальном стиле шьют уже и для старшеклассников. Привычную одежду готовы сменить также педагоги.

- Мы всегда открыты интересным идеям, от кого бы они ни исходили. Надеюсь, национальная одежда станет особенностью нашей школы, - отметила Мадина Абдиева, директор школы-гимназии.


В этом году в стенах гимназии открыли образовательный клуб Nomad. Здесь проводят внеклассные часы по истории Казахстана, при этом кабинет оформили в стилистике традиционной казахской юрты.




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