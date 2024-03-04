Ученики в Актау сменили школьную форму на национальную одежду

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Жилеты и тюбетейки цвета национального флага. Все 27 учащихся третьего класса сменили традиционную школьную форму на национальную одежду по инициативе классного руководителя. Идею единогласно поддержали родители.
Класс стал примером для всех учащихся 19-й школы-гимназии. Форму в национальном стиле шьют уже и для старшеклассников. Привычную одежду готовы сменить также педагоги.
В этом году в стенах гимназии открыли образовательный клуб Nomad. Здесь проводят внеклассные часы по истории Казахстана, при этом кабинет оформили в стилистике традиционной казахской юрты.
- Нам нравится так одеваться. Этим мы отличаемся от других классов. В этой одежде удобно, а самое главное, она красивая, - сказала ученица школы Раяна Екибай.
- Считаю, что национальную культуру надо прививать ребенку с раннего возраста. Многие привыкли носить такие костюмы только по праздникам, но ведь их можно сделать повседневными. Нам и детям очень нравится, - рассказала учительница начальных классов Шолпан Кошманова.
Класс стал примером для всех учащихся 19-й школы-гимназии. Форму в национальном стиле шьют уже и для старшеклассников. Привычную одежду готовы сменить также педагоги.
- Мы всегда открыты интересным идеям, от кого бы они ни исходили. Надеюсь, национальная одежда станет особенностью нашей школы, - отметила Мадина Абдиева, директор школы-гимназии.
В этом году в стенах гимназии открыли образовательный клуб Nomad. Здесь проводят внеклассные часы по истории Казахстана, при этом кабинет оформили в стилистике традиционной казахской юрты.
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