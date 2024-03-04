Ученики в Актау сменили школьную форму на национальную одежду

- Нам нравится так одеваться. Этим мы отличаемся от других классов. В этой одежде удобно, а самое главное, она красивая, - сказала ученица школы Раяна Екибай.

- Считаю, что национальную культуру надо прививать ребенку с раннего возраста. Многие привыкли носить такие костюмы только по праздникам, но ведь их можно сделать повседневными. Нам и детям очень нравится, - рассказала учительница начальных классов Шолпан Кошманова.



- Мы всегда открыты интересным идеям, от кого бы они ни исходили. Надеюсь, национальная одежда станет особенностью нашей школы, - отметила Мадина Абдиева, директор школы-гимназии.