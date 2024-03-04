Порядка 600 мангистаусцев будут призваны в армию во время весеннего призыва

- С первых дней призыва граждане, достигшие 18-летнего возраста, начали проходить медицинскую комиссию, психологическое тестирование и индивидуальные беседы в местных органах военного управления по месту жительства. В первую очередь будут укомплектованы подразделения Пограничной службы и Службы государственной охраны, затем начнется призыв в воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии РК, отметил майор Еркин Алпанов, начальник призыва, заместитель руководителя департамента по делам обороны.



В рамках весенней призывной кампании, которая началась 1 марта, из нашего региона запланировано призвать 250 юношей в ряды Вооруженных сил, около 100 - в Пограничную службу, свыше 240 - в Национальную гвардию и около 10 - в Службу государственной охраны и МЧС.Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Председателями областной городской и районных комиссий являются заместители акимов соответствующих городов и районов. Областную призывную комиссию возглавляет заместитель акима области Жумабай Карагаев.Как сказал Нурбол Шалабаев, с января было проведено предварительное изучение призывников. При этом каждый призывник определяется в воинские формирования, в зависимости от его здоровья, образования и морально-психологического состояния.Первая отправка состоится 6 марта, 24 юношей из Мангистау отправятся служить в Алматинскую область.В пресс-службе Актаускогго гарнизона напомнили, что в рамках цифровизации армии отсрочка или освобождение от призыва, а также постановка на первичный воинский учет являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал электронного правительства.