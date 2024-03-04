Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 1158

Откуда в Мангистау появились геоглифы?

В местных пабликах распространяется видео, на котором изображены геоглифы на территории Мангистауской области.

Кадр видео
В социальных сетях завирусилось видео, на котором изображены геоглифы на территории Мангистауской области. Геометрические фигуры в виде ладони, конный лучник были обнаружены с помощью программы Google Earth. Геоглифы расположены в горной долине Айракты-Шоманай.



Lada.kz решила напомнить жителям региона, что впервые в Мангистауской области была создана галерея геоглифов еще в 2017 году.

Создал их мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев. Все они разного размера, самый большой - 350 на 270 метров. Создавались геоглифы с целью привлечения туристов.

- Идея создания геоглифов родилась у меня еще два года назад, когда возник вопрос, как увеличить посещаемость историко-культурного центра Адай Ата и вершины горы Отпан Тау. Но, видимо, идея была непонята. И вот, стоя на краю горы Айракты и решая головоломку, чем привлечь сюда рядового страждущего до путешествий, мне вновь приходят образы пустыни Наска. Ассоциация простая: и там, и тут пустыня. Но почему в нашей пустыне нет геоглифов? А почему бы их не создать именно в айракты-шоманайской долине? Вот и решение моих дум! Есть обширная свободная площадь. Есть природная смотровая площадка. Заработал моторчик сознания! Все гармонично! Остался вопрос, как не разрушить вмешательством природную эстетику. Первая задача – подбор правильных рисунков, вторая – выбор правильной техники, - отметил археолог.


В горной долине Айракты-Шоманай создано пять геоглифов.

Откуда в Мангистау появились геоглифы?

Священный архар


Откуда в Мангистау появились геоглифы?

Кентавр степей


Откуда в Мангистау появились геоглифы?

Солнечный верблюд


Откуда в Мангистау появились геоглифы?

Ладонь предка


Откуда в Мангистау появились геоглифы?

Космогоническое божество


Геоглифы - это нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры, созданные насыпанием грунта или путем снятия верхнего слоя почвы, или высаживания деревьев по периметру. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с высоты птичьего полета.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • K_e_k_s
  • Yevgeniy 24
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:42
Осталось завести лохнесское чудовище в Каспии.
Остальное, что было раньше в Каспии, почти все вымерло.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика