Откуда в Мангистау появились геоглифы?

Кадр видео
В социальных сетях завирусилось видео, на котором изображены геоглифы на территории Мангистауской области. Геометрические фигуры в виде ладони, конный лучник были обнаружены с помощью программы Google Earth. Геоглифы расположены в горной долине Айракты-Шоманай.
Lada.kz решила напомнить жителям региона, что впервые в Мангистауской области была создана галерея геоглифов еще в 2017 году.
Создал их мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев. Все они разного размера, самый большой - 350 на 270 метров. Создавались геоглифы с целью привлечения туристов.
В горной долине Айракты-Шоманай создано пять геоглифов.
Геоглифы - это нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры, созданные насыпанием грунта или путем снятия верхнего слоя почвы, или высаживания деревьев по периметру. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с высоты птичьего полета.
Lada.kz решила напомнить жителям региона, что впервые в Мангистауской области была создана галерея геоглифов еще в 2017 году.
Создал их мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев. Все они разного размера, самый большой - 350 на 270 метров. Создавались геоглифы с целью привлечения туристов.
- Идея создания геоглифов родилась у меня еще два года назад, когда возник вопрос, как увеличить посещаемость историко-культурного центра Адай Ата и вершины горы Отпан Тау. Но, видимо, идея была непонята. И вот, стоя на краю горы Айракты и решая головоломку, чем привлечь сюда рядового страждущего до путешествий, мне вновь приходят образы пустыни Наска. Ассоциация простая: и там, и тут пустыня. Но почему в нашей пустыне нет геоглифов? А почему бы их не создать именно в айракты-шоманайской долине? Вот и решение моих дум! Есть обширная свободная площадь. Есть природная смотровая площадка. Заработал моторчик сознания! Все гармонично! Остался вопрос, как не разрушить вмешательством природную эстетику. Первая задача – подбор правильных рисунков, вторая – выбор правильной техники, - отметил археолог.
В горной долине Айракты-Шоманай создано пять геоглифов.
Священный архар
Кентавр степей
Солнечный верблюд
Ладонь предка
Космогоническое божество
Геоглифы - это нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры, созданные насыпанием грунта или путем снятия верхнего слоя почвы, или высаживания деревьев по периметру. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с высоты птичьего полета.