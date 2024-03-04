Откуда в Мангистау появились геоглифы?

- Идея создания геоглифов родилась у меня еще два года назад, когда возник вопрос, как увеличить посещаемость историко-культурного центра Адай Ата и вершины горы Отпан Тау. Но, видимо, идея была непонята. И вот, стоя на краю горы Айракты и решая головоломку, чем привлечь сюда рядового страждущего до путешествий, мне вновь приходят образы пустыни Наска. Ассоциация простая: и там, и тут пустыня. Но почему в нашей пустыне нет геоглифов? А почему бы их не создать именно в айракты-шоманайской долине? Вот и решение моих дум! Есть обширная свободная площадь. Есть природная смотровая площадка. Заработал моторчик сознания! Все гармонично! Остался вопрос, как не разрушить вмешательством природную эстетику. Первая задача – подбор правильных рисунков, вторая – выбор правильной техники, - отметил археолог.



Священный архар

Кентавр степей

Солнечный верблюд



Ладонь предка

Космогоническое божество