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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:49

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Заболеваемость туберкулезом в Мангистау осталась фактически на уровне прошлого года

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 47 случаев туберкулеза. Отмечается рост заболеваемости на один случай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом рассказал Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Б.Саралтаев. Фото из архива Lada.kz
Из 47 человек, заболевших в этом году, семь – дети до 14 лет.

- Двое детей - это дети до 14 лет, пятеро - в возрасте 15-17 лет, остальные 40 случаев приходятся на взрослых. В прошлом году было зарегистрировано 46 случаев, из них среди детей до 14 лет – три, среди подростков 15-17 лет – один случай, остальные 42 - взрослые, - проинформировал Бердибек Саралтаев.


Что такое туберкулез?

Это инфекционное заболевание, которое характеризуется образованием в легких и лимфатических узлах, специфических воспалительных изменений. Туберкулез – это не только заболевание легких, но и поражение всех органов человека - костей, почек, мозга и мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов. Однако чаще всего встречается туберкулез легких.

Каковы источники заражения?

Основным источником заражения является человек, больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии во внешнюю среду.

Каковы признаки заболевания?

Кашель продолжительностью более двух недель, повышенная утомляемость и слабость, снижение массы тела, длительное повышение температуры, потливость по ночам, боли в грудной клетке, кровохарканье.

Как выявить туберкулез?

- Туберкулиновая проба манту показывает, заражен ли человек.
- Рентгенологическое обследование (флюорография) показывает, поражены ли легкие.
- Исследование мокроты определяет наличие микробов в отделяемом при кашле.

Каковы меры профилактики туберкулеза?

1) здоровый образ жизни;
2) соблюдение правил личной гигиены;
3) соблюдение этикета кашля и чиханья;
4) обязательная вакцинация БЦЖ при рождении;
5) своевременная диагностика туберкулеза;
6) обеспечение проведения комплексных оздоровительных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, контроля за контактными, химиопрофилактики, госпитализации больных и изоляции контактных;
7) улучшение качества проводимой санитарно–просветительной работы среди населения требуется особое внимание на профилактику и лечение туберкулеза, методы выявления заболеваний.



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