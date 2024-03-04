Заболеваемость туберкулезом в Мангистау осталась фактически на уровне прошлого года

Б.Саралтаев. Фото из архива Lada.kz
Из 47 человек, заболевших в этом году, семь – дети до 14 лет.
Что такое туберкулез?
Это инфекционное заболевание, которое характеризуется образованием в легких и лимфатических узлах, специфических воспалительных изменений. Туберкулез – это не только заболевание легких, но и поражение всех органов человека - костей, почек, мозга и мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов. Однако чаще всего встречается туберкулез легких.
Каковы источники заражения?
Основным источником заражения является человек, больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии во внешнюю среду.
Каковы признаки заболевания?
Кашель продолжительностью более двух недель, повышенная утомляемость и слабость, снижение массы тела, длительное повышение температуры, потливость по ночам, боли в грудной клетке, кровохарканье.
Как выявить туберкулез?
- Туберкулиновая проба манту показывает, заражен ли человек.
- Рентгенологическое обследование (флюорография) показывает, поражены ли легкие.
- Исследование мокроты определяет наличие микробов в отделяемом при кашле.
Каковы меры профилактики туберкулеза?
1) здоровый образ жизни;
2) соблюдение правил личной гигиены;
3) соблюдение этикета кашля и чиханья;
4) обязательная вакцинация БЦЖ при рождении;
5) своевременная диагностика туберкулеза;
6) обеспечение проведения комплексных оздоровительных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, контроля за контактными, химиопрофилактики, госпитализации больных и изоляции контактных;
7) улучшение качества проводимой санитарно–просветительной работы среди населения требуется особое внимание на профилактику и лечение туберкулеза, методы выявления заболеваний.
- Двое детей - это дети до 14 лет, пятеро - в возрасте 15-17 лет, остальные 40 случаев приходятся на взрослых. В прошлом году было зарегистрировано 46 случаев, из них среди детей до 14 лет – три, среди подростков 15-17 лет – один случай, остальные 42 - взрослые, - проинформировал Бердибек Саралтаев.
Что такое туберкулез?
Это инфекционное заболевание, которое характеризуется образованием в легких и лимфатических узлах, специфических воспалительных изменений. Туберкулез – это не только заболевание легких, но и поражение всех органов человека - костей, почек, мозга и мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов. Однако чаще всего встречается туберкулез легких.
Каковы источники заражения?
Основным источником заражения является человек, больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии во внешнюю среду.
Каковы признаки заболевания?
Кашель продолжительностью более двух недель, повышенная утомляемость и слабость, снижение массы тела, длительное повышение температуры, потливость по ночам, боли в грудной клетке, кровохарканье.
Как выявить туберкулез?
- Туберкулиновая проба манту показывает, заражен ли человек.
- Рентгенологическое обследование (флюорография) показывает, поражены ли легкие.
- Исследование мокроты определяет наличие микробов в отделяемом при кашле.
Каковы меры профилактики туберкулеза?
1) здоровый образ жизни;
2) соблюдение правил личной гигиены;
3) соблюдение этикета кашля и чиханья;
4) обязательная вакцинация БЦЖ при рождении;
5) своевременная диагностика туберкулеза;
6) обеспечение проведения комплексных оздоровительных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, контроля за контактными, химиопрофилактики, госпитализации больных и изоляции контактных;
7) улучшение качества проводимой санитарно–просветительной работы среди населения требуется особое внимание на профилактику и лечение туберкулеза, методы выявления заболеваний.
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