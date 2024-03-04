Заболеваемость туберкулезом в Мангистау осталась фактически на уровне прошлого года

- Двое детей - это дети до 14 лет, пятеро - в возрасте 15-17 лет, остальные 40 случаев приходятся на взрослых. В прошлом году было зарегистрировано 46 случаев, из них среди детей до 14 лет – три, среди подростков 15-17 лет – один случай, остальные 42 - взрослые, - проинформировал Бердибек Саралтаев.



Из 47 человек, заболевших в этом году, семь – дети до 14 лет.Это инфекционное заболевание, которое характеризуется образованием в легких и лимфатических узлах, специфических воспалительных изменений. Туберкулез – это не только заболевание легких, но и поражение всех органов человека - костей, почек, мозга и мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов. Однако чаще всего встречается туберкулез легких.Основным источником заражения является человек, больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии во внешнюю среду.Кашель продолжительностью более двух недель, повышенная утомляемость и слабость, снижение массы тела, длительное повышение температуры, потливость по ночам, боли в грудной клетке, кровохарканье.- Туберкулиновая проба манту показывает, заражен ли человек.- Рентгенологическое обследование (флюорография) показывает, поражены ли легкие.- Исследование мокроты определяет наличие микробов в отделяемом при кашле.1) здоровый образ жизни;2) соблюдение правил личной гигиены;3) соблюдение этикета кашля и чиханья;4) обязательная вакцинация БЦЖ при рождении;5) своевременная диагностика туберкулеза;6) обеспечение проведения комплексных оздоровительных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, контроля за контактными, химиопрофилактики, госпитализации больных и изоляции контактных;7) улучшение качества проводимой санитарно–просветительной работы среди населения требуется особое внимание на профилактику и лечение туберкулеза, методы выявления заболеваний.