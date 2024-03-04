Власти Актау потратят более одного миллиарда тенге на благоустройство города в ближайшие три года

Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 1 марта 2024 года. Прием заявок начался сегодня, 4 марта 2024 года. Срок окончания приема заявок – 21 марта 2024 года. Сумма средств, выделенных на услуги по благоустройству территории города, составила 1 340 348 682 тенге на три года.Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».Согласно технической спецификации, поставщик услуг в течение трех лет должен будет заниматься содержанием и ремонтом парков, скверов и аллей.В список вошли: парк «Акбота», площадь Астана, сквер «Тарас Шевченко», спуск «Тарас Шевченко», спуск «Жалау Мынбайулы», сквер «Актауская городская детская больница», бульвар «Победы», спуск «Победы», площадь Ынтымак, сквер «Областной акимат», площадь Флагшток, аллея «Тобанияз Алниязулы», аллея «Геологов», аллея «Депутатов», аллея «27 микрорайон», сквер «мечеть Бекет Ата», площадь «Абиш Кекилбаев», сквер «Триумфальная арка», прогулочная зона «Набережная», прогулочная зона «Скальная тропа».В перечень работ также входят: содержание общественных туалетов; очистка и покраска элементов малых архитектурных форм; содержание и ремонт подпорных стен и парапетов города; содержание и ремонт облицовки памятников и стел города; приобретение малых архитектурных форм в количестве 5 шт.; приобретение вазонов в количестве 20 шт.; замена государственного флага флагштока; замена троса на флагштоке; содержание, ремонт и замена брусчатки; содержание, ремонт и замена дорожных и тротуарных бордюров; ремонт и замена бетонных покрытий (стяжка) в скверах, парках, аллеях, площадях, на набережной, детской и спортивных площадках; содержание, ремонт, покраска и замена скамеек и урн города; содержание, ремонт и замена элементов фонтанов города и многое другое.