Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 115

Власти Актау потратят более одного миллиарда тенге на благоустройство города в ближайшие три года

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на услуги по благоустройству территории города. Сумма тендера составила 1 340 348 682 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото из архива
Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 1 марта 2024 года. Прием заявок начался сегодня, 4 марта 2024 года. Срок окончания приема заявок – 21 марта 2024 года. Сумма средств, выделенных на услуги по благоустройству территории города, составила 1 340 348 682 тенге на три года.

Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».

Власти Актау потратят более одного миллиарда тенге на благоустройство города в ближайшие три года


Согласно технической спецификации, поставщик услуг в течение трех лет должен будет заниматься содержанием и ремонтом парков, скверов и аллей.

В список вошли: парк «Акбота», площадь Астана, сквер «Тарас Шевченко», спуск «Тарас Шевченко», спуск «Жалау Мынбайулы», сквер «Актауская городская детская больница», бульвар «Победы», спуск «Победы», площадь Ынтымак, сквер «Областной акимат», площадь Флагшток, аллея «Тобанияз Алниязулы», аллея «Геологов», аллея «Депутатов», аллея «27 микрорайон», сквер «мечеть Бекет Ата», площадь «Абиш Кекилбаев», сквер «Триумфальная арка», прогулочная зона «Набережная», прогулочная зона «Скальная тропа».

В перечень работ также входят: содержание общественных туалетов; очистка и покраска элементов малых архитектурных форм; содержание и ремонт подпорных стен и парапетов города; содержание и ремонт облицовки памятников и стел города; приобретение малых архитектурных форм в количестве 5 шт.; приобретение вазонов в количестве 20 шт.; замена государственного флага флагштока; замена троса на флагштоке; содержание, ремонт и замена брусчатки; содержание, ремонт и замена дорожных и тротуарных бордюров; ремонт и замена бетонных покрытий (стяжка) в скверах, парках, аллеях, площадях, на набережной, детской и спортивных площадках; содержание, ремонт, покраска и замена скамеек и урн города; содержание, ремонт и замена элементов фонтанов города и многое другое.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
maksimsh (Посетители) Сегодня, 15:48
Новые бордовые скамейки сделаны не для людей, они неудобные для спины и просто короткие, раньше, до них хорошие деревянные были. В 5-ом мкр на набережной стоят
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика