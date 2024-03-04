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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 523

Жительница Актау пожаловалась на диетическое питание в детской больнице

В социальных сетях жительница Актау пожаловалась на питание в детской областной больнице. По словам женщины, еду в больнице невозможно кушать, она с отвратительным вкусом. В управлении здравоохранения региона пояснили, что лечащий врач в соответствии с диагнозом назначает специальное диетическое питание.

Кадр видео
Жительница Актау пожаловалась на качество питания в детской областной больнице. Еду она засняла на видео. По словам женщины, в больнице кормят отвратительно!



В управлении здравоохранения области рассказали, что лечащий врач в соответствии с диагнозом назначает специальное диетическое питание.

- Меню питания согласовывается со специалистом - диетологом. Питание рассчитывается в соответствии с энергетической ценностью с помощью калькулятора КПД, который эффективен для больного ребенка, - сообщили в управлении здравоохранения области.


В медучреждении ответили, что если у пациента имеются претензии к питанию, то ему необходимо сообщить об этом медицинскому персоналу. После этого медицинский персонал обязательно передаст информацию соответствующему учреждению, которое отвечает за предоставление питания в рамках заключенного договора.

- Мы свяжемся с компанией, которая отвечает за питание, и донесем о данной проблеме. В случае возникновения жалобы пациенты также могут обратиться в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита по контактному номеру: 8 (7292) 210-240, в региональный колл-центр департамента здравоохранения - 8 (7292) 30-30-60, - отметили управлении здравоохранения региона.



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