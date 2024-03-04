Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 446

Президент принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области за прошлый год, передает Акорда.

Фото пресс-службы Акорды
Глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области за прошлый год. По основным экономическим показателям в регионе наблюдается положительная динамика.

- Президенту был представлен план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей области. План включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой. Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма,- говорится в сообщении Акорды.


В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика