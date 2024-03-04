Президент принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева



- Президенту был представлен план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей области. План включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой. Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма,- говорится в сообщении Акорды.

Глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области за прошлый год. По основным экономическим показателям в регионе наблюдается положительная динамика.В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.