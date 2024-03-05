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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 207

Цветы в Мангистау подорожали на 3,2% за год

По итогам января текущего года цены на растения и цветы в Казахстане выросли на 8,2% за год. В Мангистау прирост составил 3,2% за год, передает портал Energyprom.kz.

Фото Energyprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе наибольшее удорожание было отмечено в Карагандинской области: на очень ощутимые 41,5% за год.

В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 18,1%) и Астана (плюс 14,5%). В Мангистау прирост составил 3,2% за год. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: на 1,3%.

В Акмолинской, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне января прошлого года. Ещё в двух регионах цены снизились: в Павлодарской области — на 0,9% в годовой динамике, в Улытауской области — на 6,1%.

Цветы в Мангистау подорожали на 3,2% за год


Популярные во всём мире розы на сельскохозяйственных рынках РК в январе продавали в среднем по 946 тенге за штуку. Дороже всего они обходились жителям Абайской области: 1,4 тыс. тенге. Чуть дешевле эти цветы стоили в Костанайской (1,3 тыс. тенге) и Восточно-Казахстанской (1,2 тыс. тенге) областях. Меньше всего платить за одну розу приходилось в Шымкенте: всего 600 тенге. В Западно-Казахстанской области розы стоили 648 тенге, в Кызылординской — 667 тенге



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