Премьер-министр Казахстана раскритиковал работу акиматов в сфере озеленения

- Основной проблемой благоустройства и озеленения является отсутствие системной работы со стороны акиматов. Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда в парках даже ведется строительство объектов, - сказал Олжас Бектенов.

- Акиматам надо проводить работу по обеспечению принципа «город без окраин», не ограничиваться благоустройством только центра. Можно привлекать бизнес и крупные предприятия для «шефствования» за скверами или общественными пространствами. Надо сделать доброй традицией, чтобы мелкий бизнес также следил за прилегающей территорией, - сказал премьер-министр.

- Важно, чтобы города стали удобными и комфортными для проживания. Акиматам надо смотреть шире дорожных карт, решать оперативно возникающие проблемы, прислушиваться к мнению населения, - указал он.