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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:07

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Премьер-министр Казахстана раскритиковал работу акиматов в сфере озеленения

На заседании правительства рассмотрели меры по благоустройству и озеленению городов. Премьер-министр РК Олжас Бектенов сделал замечания акиматам из-за отсутствия системной работы по указанным направлениям. Об этом сообщает primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz
Вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков доложил, что по поручению главы государства был разработан «Стандарт комплексной застройки городов», который является пособием по внедрению компактной застройки и формированию привлекательных, комфортных общественных пространств.

Он был направлен во все местные исполнительные органы для использования в проектах детальной планировки территории городов. При этом для недопущения отклонений с января 2024 года внедрена единая градостроительная экспертиза. Она позволяет уже на этапе планирования исключать нарушения архитектурно-строительных норм.

Кроме того, в целях благоустройства городов была разработана типовая форма Дорожной карты. Она также направлена в акиматы для планирования и принятия соответствующих мер. На сегодняшний день работа в данном направлении уже идет.

Как отметил премьер-министр, вопросы благоустройства и озеленения городов имеют важное значение как для комфортного проживания жителей, так и для развития туристической сферы. При этом он указал, что люди каждый день сталкиваются с различными неудобствами: отсутствие тротуаров, освещения, зеленых насаждений.

- Основной проблемой благоустройства и озеленения является отсутствие системной работы со стороны акиматов. Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда в парках даже ведется строительство объектов, - сказал Олжас Бектенов.


Вместе с тем он отметил высокую активность населения в решении этих вопросов.

Глава правительства подчеркнул, что тема благоустройства и озеленения часто поднимается практически во всех городах страны. По словам Олжаса Бектенова, развитие и застройку городских территорий следует осуществлять строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки.

- Акиматам надо проводить работу по обеспечению принципа «город без окраин», не ограничиваться благоустройством только центра. Можно привлекать бизнес и крупные предприятия для «шефствования» за скверами или общественными пространствами. Надо сделать доброй традицией, чтобы мелкий бизнес также следил за прилегающей территорией, - сказал премьер-министр.


Учитывая сказанное, Олжас Бектенов поручил акимам регионов обеспечить полное и качественное исполнение соответствующих дорожных карт.

- Важно, чтобы города стали удобными и комфортными для проживания. Акиматам надо смотреть шире дорожных карт, решать оперативно возникающие проблемы, прислушиваться к мнению населения, - указал он.


Глава правительства также потребовал не допускать сокращения зеленого фонда городов, обеспечив максимальную приживаемость высаживаемых насаждений и четкий уход за ними.

Кроме того, министерствам промышленности, экологии и финансов поручено разработать законодательные поправки для обеспечения прозрачности госзакупок работ и услуг по озеленению территорий.



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