На реставрацию некрополя Коккумбет в Мангистау намерены потратить 30 миллионов тенге

- Потенциальный поставщик должен осуществлять научно-реставрационные работы на памятнике, обеспечивая сохранение и раскрытие исторического, архитектурно-художественного облика памятника истории и культуры в соответствии с научно-проектной документацией, - сказано в документации.

Лот размещен на сайте государственных закупок. Согласно опубликованным данным, проектом предлагается комплексная реставрация объектов с проведением мероприятий по поддержанию его технического состояния и первоначального облика, восстановлением полноценного использования мавзолея в современных условиях с учетом его ценности как важного объекта туризма. Из бюджета на проведение работ планируется направить 30 048 464 тенге, реализация намечена на текущий год.Прием заявок на определение подрядной организации начнется с 3 марта и продлится до 29 марта 2024 года.Мавзолей Коккумбет также известный среди местных жителей как «Каратам» является памятником истории и культуры местного значения, относится к X-XII векам. Находится в Мангистауском районе, в 7 километрах от села Тущыкудык и в 9 километрах от села Шебир.