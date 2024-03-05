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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 483

На реставрацию некрополя Коккумбет в Мангистау намерены потратить 30 миллионов тенге

Мангистауский государственный историко-культурный заповедник проведет конкурс на определение подрядчика, который займется проведением научно-реставрационных работ в некрополе мавзолея Коккумбет. На эти цели из бюджета готовы выделить более 30 миллионов тенге.

Фото с сайта wildticketasia.com
Лот размещен на сайте государственных закупок. Согласно опубликованным данным, проектом предлагается комплексная реставрация объектов с проведением мероприятий по поддержанию его технического состояния и первоначального облика, восстановлением полноценного использования мавзолея в современных условиях с учетом его ценности как важного объекта туризма. Из бюджета на проведение работ планируется направить 30 048 464 тенге, реализация намечена на текущий год.

На реставрацию некрополя Коккумбет в Мангистау намерены потратить 30 миллионов тенге



- Потенциальный поставщик должен осуществлять научно-реставрационные работы на памятнике, обеспечивая сохранение и раскрытие исторического, архитектурно-художественного облика памятника истории и культуры в соответствии с научно-проектной документацией, - сказано в документации.


Прием заявок на определение подрядной организации начнется с 3 марта и продлится до 29 марта 2024 года.

Для справки

Мавзолей Коккумбет также известный среди местных жителей как «Каратам» является памятником истории и культуры местного значения, относится к X-XII векам. Находится в Мангистауском районе, в 7 километрах от села Тущыкудык и в 9 километрах от села Шебир.



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