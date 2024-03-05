Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.35 KZT
  • €1 = 492.02 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 233

ТОО «WestOil Software» сделало заявление

В ТОО «WestOil Software» ведется набор среди состоящих в очереди на трудоустройство граждан. Тем не менее, компания выразила готовность принять обратно на работу и тех, кто устроил незаконную забастовку. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: © РИА Новости
На сегодняшний день 20 человек из числа состоящих в очереди на получение места в компании прошли все этапы собеседования и приступают к работе. Они будут выполнять обязанности ранее уволенных на основании решения суда участников незаконной забастовки.

В последующем поэтапно будет произведена замена всех бывших сотрудников, не пожелавших прекратить незаконное мероприятие. Однако в компании уточнили, что до завершения набора у экс-работников есть возможность вернуться на свои места посредством согласительной комиссии.

- Мы призываем прислушаться к голосу разума и прекратить незаконную забастовку. Со своей стороны компания берет на себя обязательства по улучшению условий труда, обновлению техники и строительству теплых автомобильных боксов, - сообщили в компании
.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика