ТОО «WestOil Software» сделало заявление

- Мы призываем прислушаться к голосу разума и прекратить незаконную забастовку. Со своей стороны компания берет на себя обязательства по улучшению условий труда, обновлению техники и строительству теплых автомобильных боксов, - сообщили в компании

На сегодняшний день 20 человек из числа состоящих в очереди на получение места в компании прошли все этапы собеседования и приступают к работе. Они будут выполнять обязанности ранее уволенных на основании решения суда участников незаконной забастовки.В последующем поэтапно будет произведена замена всех бывших сотрудников, не пожелавших прекратить незаконное мероприятие. Однако в компании уточнили, что до завершения набора у экс-работников есть возможность вернуться на свои места посредством согласительной комиссии.