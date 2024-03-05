В Мангистау водителя приговорили к пяти годам за повлекшее смерть трех человек ДТП

- Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого А., раскаяние в содеянном, отсутствие претензий потерпевших и их прощение. Приговором от 10 января 2024 года А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщили в суде.

Дело рассматривалось в Каракиянском районном суде по части 4 статьи 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».Как следует из материалов дела, авария произошла 7 июля 2023 года. Подсудимый А., управляя Toyota Sienna на трассе Жанаозен – Кызылсай, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Hilux. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Toyota Hilux от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Виновник смертельной аварии признал вину, раскаялся и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.Приговор вступил в законную силу.