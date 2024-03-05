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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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В Мангистау водителя приговорили к пяти годам за повлекшее смерть трех человек ДТП

Водитель выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП, в результате которого погибли три человека. Виновника аварии приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото: depositphotos.com
Дело рассматривалось в Каракиянском районном суде по части 4 статьи 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Как следует из материалов дела, авария произошла 7 июля 2023 года. Подсудимый А., управляя Toyota Sienna на трассе Жанаозен – Кызылсай, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Hilux. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Toyota Hilux от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Виновник смертельной аварии признал вину, раскаялся и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

- Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого А., раскаяние в содеянном, отсутствие претензий потерпевших и их прощение. Приговором от 10 января 2024 года А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщили в суде.


Приговор вступил в законную силу.



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