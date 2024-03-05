На центральной дороге Актау полицейские поздравили жительниц города с 8 Марта

Стражи порядка выстроили колонну из спецтранспорта на автодороге между 7 и 8 микрорайонами, поздравили жительниц Актау и вручили им цветы.Пользователи социальных сетей положительно отреагировали на видео.Как сообщили Lada.kz в департаменте полиции Мангистауской области, в мероприятии приняли участие 24 инспектора батальона патрульной полиции, задействовано 12 автомобилей.