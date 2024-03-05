Два дзюдоиста из Мангистау выступят на турнире Grand Slam в Тбилиси

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Турнир Grand Slam пройдет в Тбилиси с 22 по 24 марта 2024 года.
Честь страны будут отстаивать мангистаусцы Сунгат Жубаткан в весе до 66 килограммов и Аскар Наркулов в весе до 73 килограммов.
Кроме того, за победу поборются казахстанцы Нурканат Серикбаев, Даурен Суйеукенов (60 кг), Есет Куанов (66 кг), Бакытжан Абдурахманов (73 кг), Мади Амангельды (81 кг), Ислам Бозбаев (100 кг), Ерасыл Кажыбаев и Галымжан Кырыкбай (+100 кг).
По данным сайта ijf.org, в соревнованиях примут участие 365 спортсменов. Мужчины выступят в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 килограммов, женщины – до 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 килограммов.
Честь страны будут отстаивать мангистаусцы Сунгат Жубаткан в весе до 66 килограммов и Аскар Наркулов в весе до 73 килограммов.
Кроме того, за победу поборются казахстанцы Нурканат Серикбаев, Даурен Суйеукенов (60 кг), Есет Куанов (66 кг), Бакытжан Абдурахманов (73 кг), Мади Амангельды (81 кг), Ислам Бозбаев (100 кг), Ерасыл Кажыбаев и Галымжан Кырыкбай (+100 кг).
По данным сайта ijf.org, в соревнованиях примут участие 365 спортсменов. Мужчины выступят в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 килограммов, женщины – до 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 килограммов.
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