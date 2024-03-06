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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:50

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Более 270 квот на проведение ЭКО выделено в Мангистау

В Мангистауской области в рамках программы «Аңсаған сәби» выделено 273 квоты на проведение экстракорпорального оплодотворения. Выплата средств ЭКО-центрам осуществлялась через систему обязательного социального медицинского страхования, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото ЦОК региона
В управлении здравоохранения региона сообщили, что в этом году 273 семьям Мангистауской области была предоставлена возможность воспользоваться программой «Аңсаған сәби». Так, в 2022–2023 годах по области в рамках программы ЭКО проведено 535 женщинам. Более 300 из них после этого забеременели.

- Стоит отметить, что выплата средств ЭКО-центрам осуществлялась через систему обязательного социального медицинского страхования. Послание президента дало надежду многим семьям, которые ждут ребенка, - сказала координатор по планированию семьи и репродуктивному здоровью управления здравоохранения Мангистауской области Юлия Досаханова.


Юлия Досаханова объяснила, что нужно делать и куда обращаться, чтобы получить квоту по программе «Аңсаған сәби».

- Для начала необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинике по месту жительства. Затем врач направит к нужному специалисту. Для постановки в очередь необходимо обратиться в специальный центр репродуктологии и сдать специальные анализы. Позже врач-гинеколог поликлиники даст заключение о том, что состояние здоровья подходит для проведения ЭКО. Получив такое заключение, нужно обратиться к ответственному специалисту по области. После утверждения списка комиссия областного управления здравоохранения будет рассматривать и проверять документы. В случае положительного решения комиссии, семейная пара встанет в очередь, - сказала Юлия Досаханова.

По словам специалистов, пара, которая хочет малыша, может делать бесплатное ЭКО один раз в год в рамках ОСМС. В случае неудачной попытки можно встать в очередь на следующий год.



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