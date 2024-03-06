Более 270 квот на проведение ЭКО выделено в Мангистау

- Стоит отметить, что выплата средств ЭКО-центрам осуществлялась через систему обязательного социального медицинского страхования. Послание президента дало надежду многим семьям, которые ждут ребенка, - сказала координатор по планированию семьи и репродуктивному здоровью управления здравоохранения Мангистауской области Юлия Досаханова.

- Для начала необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинике по месту жительства. Затем врач направит к нужному специалисту. Для постановки в очередь необходимо обратиться в специальный центр репродуктологии и сдать специальные анализы. Позже врач-гинеколог поликлиники даст заключение о том, что состояние здоровья подходит для проведения ЭКО. Получив такое заключение, нужно обратиться к ответственному специалисту по области. После утверждения списка комиссия областного управления здравоохранения будет рассматривать и проверять документы. В случае положительного решения комиссии, семейная пара встанет в очередь, - сказала Юлия Досаханова.



В управлении здравоохранения региона сообщили, что в этом году 273 семьям Мангистауской области была предоставлена возможность воспользоваться программой «Аңсаған сәби». Так, в 2022–2023 годах по области в рамках программы ЭКО проведено 535 женщинам. Более 300 из них после этого забеременели.Юлия Досаханова объяснила, что нужно делать и куда обращаться, чтобы получить квоту по программе «Аңсаған сәби».По словам специалистов, пара, которая хочет малыша, может делать бесплатное ЭКО один раз в год в рамках ОСМС. В случае неудачной попытки можно встать в очередь на следующий год.