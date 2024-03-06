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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 244

Более 350 миллионов тенге с признанных банкротами граждан списано в Мангистау

Общее количество лиц, подавших заявление на признание себя банкротом по Мангистауской области, на сегодняшний день составляет 3 147, из них 246 граждан признаны банкротами, с которых списана задолженность на сумму более 352 млн тенге. Ведется мониторинг за переходом заявлений 153 лиц во внесудебную процедуру банкротства. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил главный специалист департамента государственных доходов по Мангистауской области Базарбек Баймагамбетов.

Фото ЦОК региона
По словам Базарбека Баймагамбетова, закон предусматривает три вида процедур по признанию граждан банкротами: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Первая процедура может применяться только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Внесудебное банкротство может быть использовано гражданами в следующих случаях:
1. Если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 5,9 млн. тенге (1600 МРП);
2. Отсутствует погашение задолженности по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами в течение последних 12 месяцев на дату подачи заявления;
3. Нет зарегистрированного имущества, в том числе отсутствие имущества, находящегося в общей собственности;
4. Проведены работы с банком по урегулированию просроченной задолженности.

Если лицо является получателем адресной социальной помощи последние 6 месяцев подряд на дату подачи заявления, то должник вправе подать заявление независимо от того, погашена ли задолженность в течение последних 12 месяцев или нет.

Кроме того, лица, задолженность которых не погашена более пяти лет, имеют право подать заявление, независимо от указанных положений.

- Подать заявление для применения внесудебного банкротства можно через веб-портал «электронного правительства», - сказал Базарбек Баймагамбет.

В ведомстве отметили, что в нашей области 39 физических лиц подали заявление в суд для применения процедуры судебного банкротства, в том числе в отношении трех физических лиц удовлетворено заявление о применении процедуры банкротства и вынесено решение суда. На сегодняшний день в отношении трех физических лиц ведутся соответствующие мероприятия.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 10:51
Вообще вся эта затея бредовая ! Человек без мозгов берет кучу кредитов , а потом не может платить и государство должно выплатить банку все его кредиты. Человек целенаправленно набирает кредитов и выдерживает все требования, дабы государство выплатило за него .
 
 

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