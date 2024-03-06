Более 350 миллионов тенге с признанных банкротами граждан списано в Мангистау

- Подать заявление для применения внесудебного банкротства можно через веб-портал «электронного правительства», - сказал Базарбек Баймагамбет.



По словам Базарбека Баймагамбетова, закон предусматривает три вида процедур по признанию граждан банкротами: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.Первая процедура может применяться только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.Внесудебное банкротство может быть использовано гражданами в следующих случаях:1. Если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 5,9 млн. тенге (1600 МРП);2. Отсутствует погашение задолженности по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами в течение последних 12 месяцев на дату подачи заявления;3. Нет зарегистрированного имущества, в том числе отсутствие имущества, находящегося в общей собственности;4. Проведены работы с банком по урегулированию просроченной задолженности.Если лицо является получателем адресной социальной помощи последние 6 месяцев подряд на дату подачи заявления, то должник вправе подать заявление независимо от того, погашена ли задолженность в течение последних 12 месяцев или нет.Кроме того, лица, задолженность которых не погашена более пяти лет, имеют право подать заявление, независимо от указанных положений.В ведомстве отметили, что в нашей области 39 физических лиц подали заявление в суд для применения процедуры судебного банкротства, в том числе в отношении трех физических лиц удовлетворено заявление о применении процедуры банкротства и вынесено решение суда. На сегодняшний день в отношении трех физических лиц ведутся соответствующие мероприятия.