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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:08

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Акимат Жанаозена: Объявившие голодовку безработные вызвали скорую помощь после двух часов с начала акции

В среду, 5 марта, 23 человека из числа безработных жителей Жанаозена объявили о проведении голодовки перед городским акиматом с требованием предоставления рабочих мест в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

Иллюстративное фото
В 17:55 5 марта 23 жителя Жанаозена объявили голодовку, потребовав приоритетного трудоустройства в нефтегазовую отрасль в обход общей очереди. Эту информацию они передали представителям местного исполнительного органа.

- Ранее им неоднократно предлагались рабочие места с зарплатой до 250 тысяч тенге, с возможностью сохранять за собой очередность в алгоритме трудоустройства в нефтегазовый сектор. На их требование уполномоченными лицами было разъяснено, что трудоустройство напрямую в нефтегазовый сектор в обход общей очереди будет несправедливым по отношению к другим кандидатам, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Не согласившись с этим доводом, 23 человека 5 марта в 17:55 объявили голодовку.

- В 19:13 5 марта на станцию скорой помощи города Жанаозен поступил вызов от людей, находившихся около здания городского акимата, сообщивших о недомогании в связи с голодовкой. Немедленно была отправлена первая бригада скорой помощи, за которой последовала вторая в 19:41. Благодаря оперативному реагированию нашей службы первая бригада прибыла на место в течение 5-6 минут после вызова. По результатам осмотра состояние всех 19 человек оценено как удовлетворительное, здоровое. Четверо отказались от обследования. Показаний для госпитализации не было выявлено. Всего 5 марта поступило более 50 вызовов в скорую помощь при наличии 10 бригад. Мы призываем граждан к ответственному использованию экстренных служб и напоминаем, что необоснованные вызовы могут привести к затруднениям в предоставлении помощи тем, кто действительно нуждается в ней, - сообшил и.о. заместителя руководителя Мангистауской областной станции скорой помощи города Жанаозен Алишер Комеков.


Устроившие голодовку доставлены в отдел полиции для профилактической беседы, по итогам беседы они прекратили проведение незаконной акции, говорят в акимате Жанаозена.



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