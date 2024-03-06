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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:42

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В Актау в честь Международного женского дня наградили многодетных матерей

Аким Актау Улугбек Тналиев вручил многодетным матерям нагрудный знак «Алтын алқа» в честь Международного женского дня, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
В мероприятии приняли участие многодетные матери и жители города. Аким города торжественно поздравил с наступающим праздником женщин и вручил 30 многодетным матерям нагрудный знак «Алтын алқа».

В Актау в честь Международного женского дня наградили многодетных матерей


В Актау в честь Международного женского дня наградили многодетных матерей


- Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем 8 Марта! Ваша роль в воспитании подрастающего поколения и формировании нравственных качеств неоценима. В семье вы помогаете укоренить в сердцах детей ценности языка, истории, культуры и литературы, а также национальных традиций. Милые женщины, дорогие мамы, вы всегда заслуживаете большого уважения. Поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!, - сказал аким города.


С начала года в Актау 147 многодетных матерей были награждены нагрудными знаками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

В числе награжденных многодетных мам в этот раз оказалась и 35-летняя Жадыра Жанабаева. Мать семерых детей выразила теплые пожелания всем женщинам.

- Я работаю воспитателем в детском саду. Старшему ребенку 15 лет, младшему - два года. Четверо моих детей учатся в школе, а трое ходят в детский сад. Поздравляю всех бабушек, мам и девушек с наступающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях и прекрасного настроения, - сказала многодетная мама Жадыра Жанабаева.


В Актау в честь Международного женского дня наградили многодетных матерей


В Актау в честь Международного женского дня наградили многодетных матерей

Одной из обладательниц «золотой» награды стала 31-летняя Самал Косшыгулова. Многодетная мать также поздравила всех женщин с праздником.

- Я мечтала стать многодетной матерью, потому что у нас в семье было всего два ребенка. Сейчас у меня три дочери и четверо сыновей. Рада, что удостоилась награды «Алтын алқа». Выражаю благодарность нашему государству. Пусть будущее поколение преуспевает и процветает, - сказала многодетная мама Самал Косшыгулова.


Церемония награждения продолжилась праздничным концертом. На нем выступили вокальные группы «Тәтті», «Аюна» и «Ертегілер», которые исполнили песню «Мама». Образцовый коллектив детской творческой студии «Радуга» исполнил произведение «Бозторғай ана». Народный коллектив, танцевальный ансамбль «Айша қыз» исполнил танец «Ерке Қыз», а танцевальный ансамбль «Шива» порадовал зрителей номером «Шолпы».



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