Священный пост без отравлений: санэпидемиологи Мангистау дали рекомендации к Оразе

- Чаще и быстрее опасными становятся блюда из мяса и рыбы, а также салаты, заправленные майонезом: срок хранения такой продукции в домашних условиях составляет одни сутки максимум. Также в зону риска попадают консервы домашнего приготовления (овощных салатов, грибов), - говорят санэпидемиологи.

Традиционно во время ауызашара столы ломятся от изобилия, хозяйки стремятся накрыть богатый дастархан: постящимся предлагают вторые блюда, салаты, кондитерские изделия. Тем временем специалисты отмечают, что неправильное хранение продуктов может привести к пищевым отправлениям.По этим причинам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области дали рекомендации по профилактике массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в месяц Рамадан:- следует соблюдать сроки и температуру хранения готовых блюд;- не допускать совместного хранения готовой и сырой продукции;- соблюдать правила личной гигиены, тщательно промывать овощи и фрукты;- не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;- не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли;- также не стоит забывать о том, что кондитерские изделия с кремами имеют короткий срок хранения.Ранее Lada.kz публиковала расписание поста Ораза на месяц Рамадан в Актау, предоставленный в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Подробнее по ссылке