Священный пост без отравлений: санэпидемиологи Мангистау дали рекомендации к Оразе

Фото с сайта altyn-orda.kz
Традиционно во время ауызашара столы ломятся от изобилия, хозяйки стремятся накрыть богатый дастархан: постящимся предлагают вторые блюда, салаты, кондитерские изделия. Тем временем специалисты отмечают, что неправильное хранение продуктов может привести к пищевым отправлениям.
По этим причинам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области дали рекомендации по профилактике массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в месяц Рамадан:
- следует соблюдать сроки и температуру хранения готовых блюд;
- не допускать совместного хранения готовой и сырой продукции;
- соблюдать правила личной гигиены, тщательно промывать овощи и фрукты;
- не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
- не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли;
- также не стоит забывать о том, что кондитерские изделия с кремами имеют короткий срок хранения.
Ранее Lada.kz публиковала расписание поста Ораза на месяц Рамадан в Актау, предоставленный в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Подробнее по ссылке.
- Чаще и быстрее опасными становятся блюда из мяса и рыбы, а также салаты, заправленные майонезом: срок хранения такой продукции в домашних условиях составляет одни сутки максимум. Также в зону риска попадают консервы домашнего приготовления (овощных салатов, грибов), - говорят санэпидемиологи.
По этим причинам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области дали рекомендации по профилактике массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в месяц Рамадан:
- следует соблюдать сроки и температуру хранения готовых блюд;
- не допускать совместного хранения готовой и сырой продукции;
- соблюдать правила личной гигиены, тщательно промывать овощи и фрукты;
- не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
- не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли;
- также не стоит забывать о том, что кондитерские изделия с кремами имеют короткий срок хранения.
Ранее Lada.kz публиковала расписание поста Ораза на месяц Рамадан в Актау, предоставленный в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Подробнее по ссылке.
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