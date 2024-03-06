Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Марта
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.53 KZT
  • €1 = 488.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:41

Просмотров: 203

Священный пост без отравлений: санэпидемиологи Мангистау дали рекомендации к Оразе

С 11 марта у мусульман начнется священный месяц Рамадан. Традиционно в этот период верующие приглашают к себе гостей на ауызашар – разговение в дни поста. Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области дали рекомендации по тому, как провести мероприятие без неприятных для здоровья последствий.

Фото с сайта altyn-orda.kz
Традиционно во время ауызашара столы ломятся от изобилия, хозяйки стремятся накрыть богатый дастархан: постящимся предлагают вторые блюда, салаты, кондитерские изделия. Тем временем специалисты отмечают, что неправильное хранение продуктов может привести к пищевым отправлениям.

- Чаще и быстрее опасными становятся блюда из мяса и рыбы, а также салаты, заправленные майонезом: срок хранения такой продукции в домашних условиях составляет одни сутки максимум. Также в зону риска попадают консервы домашнего приготовления (овощных салатов, грибов), - говорят санэпидемиологи.


По этим причинам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области дали рекомендации по профилактике массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в месяц Рамадан:

- следует соблюдать сроки и температуру хранения готовых блюд;
- не допускать совместного хранения готовой и сырой продукции;
- соблюдать правила личной гигиены, тщательно промывать овощи и фрукты;
- не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
- не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли;
- также не стоит забывать о том, что кондитерские изделия с кремами имеют короткий срок хранения.

Ранее Lada.kz публиковала расписание поста Ораза на месяц Рамадан в Актау, предоставленный в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Подробнее по ссылке.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика