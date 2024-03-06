Сколько доходов в бюджет ожидают власти Мангистау в 2024 году

- Кроме того, встречаются случаи с недобросовестными подрядчиками, что приводит к судебным разбирательствам и откладывает реализацию важных социальных проектов, негативно влияя на развитие региона, - доложила Светлана Нарешова.



- На постоянной основе необходимо держать на контроле качественное исполнение бюджета. Тот ритм, который задан в плане расходования бюджетных средств, необходимо выдерживать и отслеживать, — сказал глава региона.

В 2024 году доходы Мангистауского областного бюджета прогнозируются на уровне 308 миллиардов тенге, что на 16% больше уровня 2023 года, сообщила Светлана Нарешова, руководитель управления финансов.По ее словам, эффективность расходования бюджетных средств напрямую зависит от качества управления, администрирования в этой сфере.Существенной проблемой в области реализации бюджетных средств, как считает руководитель управления финансов, является, например, задержки с предоставлением платежных документов и актов выполненных работ, а также длительное заключение дополнительных соглашений и долгое проведение процедур по государственным закупкам.Нурлан Ногаев поручил госорганам обеспечить своевременное и эффективное освоение бюджета на 2024 год. Это позволит выполнять все поставленные на областном уровне задачи, а также обеспечивать рост благополучия граждан.