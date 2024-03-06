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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

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Нет пешеходных улиц и общественных пространств: ландшафтный архитектор озвучил идеи по улучшению Актау

На странице общественного фонда «Ақтау - менің қалам!» в Instagram вышло видеоинтервью с ландшафтным архитектором Романом Шнайдерманом, в котором специалист поделился своим мнением о том, чего не хватает Актау, и какие точки притяжения необходимо создать в городе для увеличения его туристического потенциала.

фото из архива Lada.kz
На странице общественного фонда «Ақтау - менің қалам!» в Instagram вышло видеоинтервью с ландшафтным архитектором Романом Шнайдерманом.

В фонде отметили, что Роман Шнайдерман является ландшафтным архитектором с мировым именем и экспертом по городскому планированию.

- Его мнение и идеи играют ключевую роль в создании концепций, которые приведут к положительным изменениям в нашем любимом Актау, - отметили в фонде.




Роман Шнайдерман в интервью отметил, что в Актау в первую очередь необходимо привести набережную в соответствие с требованиями современной урбанистики.

- Набережная - это обычно общественное место, самое популярное в приморском городе. Это место, где встречаются все жители, куда приходят гости. И, конечно, необходимо привести набережную в соответствие требованиям современной урбанистики. Мне очень нравится ваш сквер Шевченко, который выходит к морю, конечно, из него можно сделать прям, как в Одессе, там есть Потемкинская лестница. Практически в каждом приморском городе есть такое место. Есть центральная площадь, которая как и все советские площади - это огромное пространство, покрытое брусчаткой. Сейчас площади проектируют совсем по-другому. Площади должны работать в каждодневном режиме. Раньше они создавались для каких-то парадов и маршей, а сейчас на площадях должно быть создано комфортное пространство для отдыха, - сказал Роман Шнайдерман.


Ландшафтный архитектор отметил, что в Актау нет пешеходных улиц, например, как в Алматы Панфилова.

- Все города Казахстана, кроме Актау, имеют пешеходные улицы - места, где встречаются жители, где работает торговля, кипит жизнь. Наличие общественных пространств чрезвычайно важно, ведь именно там встречаются люди разных поколений и социальных статусов. Именно на таких общественных пространствах возникает ощущение жителя города. Такие пространства должны быть, они должны "жить", они придают горожанам ощущение принадлежности к своему городу, его части, что все люди вокруг - одно целое, вот это ощущение должно появиться, - говорит Роман Шнайдер.


Роман Шнайдерман также отметил, что в Актау должны появиться знаковые точки притяжения. Это могут быть различные интересные сооружения, парки, объекты посещения.

- Сейчас люди мыслят образами и впечатлениями. Если вы возьмете любой город мира и спросите "с чем у вас ассоциируется Дубай?", каждый скажет, наверное, что это "Парус", "Бурж-Халифа". Если вы спросите про Барселону, то вам обязательно скажут про пешеходную улицу Рамбла, если это Париж, то там Эйфелева башня и так далее. То есть про любой город вы спросите и обязательно будет названо какое-то сооружение, которое оставило впечатление об этом городе. Если мы зададим такой же вопрос актаусцу, что он сможет сказать? Должны появится объекты, по которым Актау будет узнаваем для самих жителей и для гостей. Это очень важно, - говорит ландшафтный дизайнер.


По словам Романа Шнайдермана, в архитектуре даже есть такой феномен Бильбао.

- Бильбао - это городок в Испании, в котором живет всего 30 тысяч жителей и он совершенно никому не был известен. Тогда они решили построить необыкновенное сооружение, и построили музей Гуггенхайма, спроектированный Фрэнком Гери, и сейчас этот город посещают от 30 до 40 миллионов туристов, просто потому что они услышали об этом, посмотрели в интернете и узнали об этом городе. Это сейчас один из трех по посещаемости город в Испании наряду с Барселоной и Мадридом. В Нью-Йорке - это центральный парк. То есть могут быть ассоциации и с зелеными парками. Такие объекты должны появиться в Актау, и, я думаю, что они будут, уверен, - говорит Роман Шнайдерман.


По его словам, у Актау огромный туристический потенциал, который нужно использовать.

- Актау отличается от других городов Казахстана, в первую очередь здесь есть море. Тут долгое время тепло, здесь много солнца, поэтому перспективы очень хорошие. Город очень красивый, в нем есть свой шарм, у города есть свое лицо. Но вместе с тем есть и проблемные места, которые хотелось бы изменить и сделать город еще лучше. Я хочу пожелать Актау, чтобы он стал самым зелёном городом в Казахстане, - отметил архитектор.


Директор фонда «Ақтау - менің қалам!» Данияр Сандыбаев рассказал, что Актау посетили два топовых урбаниста Казахстана - Елнар Базыкен и Роман Шнайдерман.

- Они презентовали ряд проектов, которые будут реализовываться совместно с фондом «Ақтау - менің қалам!». Планов у фонда много, главное, чтобы их поддержали власти города и региона. А также нам нужна поддержка всех горожан, для того чтобы сделать наш город еще лучше. Подробности о всех проектах будут предоставлены немного позже, - отметил Данияр Сандыбаев.



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